Rendkívüli

Nem akarnak blokádot a taxisok a BL-döntő hétvégéjén

vádlottfővárosi törvényszékholttestletartóztatásbalaton

Huszonötmilliós óvadékért cserébe sem engedik el a férfit, aki meggyilkolta az amerikai szexpartnerét, majd a Balatonnál tüntette el a holttestét

Továbbra is letartóztatásban marad az az ír állampolgár, akit azzal vádolnak, hogy 2024 novemberében szexuális együttlét közben megfojtotta alkalmi partnerét, egy amerikai állampolgárságú nőt, majd a holttestet a Balaton környékén, egy erdős területen elrejtette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 27. 15:13
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felidézték: a védő az április 20-i tárgyaláson a vádlott letartóztatásának megszüntetését és bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta, valamint a korábbinál magasabb összegű – 25 millió forintos – óvadékot ajánlott fel. Az ügyészség a védői indítvány elutasítását kérte.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfinak semmilyen kötődése nincs Magyarországhoz, a nyelvet nem beszéli, a családja Írországban él, a vád szerinti cselekményt megelőzően érkezett az országba, ahonnan rövid időn belül továbbutazott volna. A férfi gyakorlott világutazó, több nyelven beszél, utazásaihoz jelentősebb anyagi erőforrásokkal is rendelkezik.

A vádlott magyarországi kötődésének hiányát, képzettségét, anyagi helyzetét, életvitelét, személyiségét és a bűncselekményért kiszabható büntetés mértékét figyelembe véve a bíróság úgy ítélte meg, hogy a férfi esetében a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll, ezért a letartóztatás fenntartása indokolt.

Álláspontjuk szerint a bűnügyi felügyelet még óvadék, illetve a mozgást nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával sem biztosítaná kellőképpen a „kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat”, ezért a Fővárosi Törvényszék fenntartotta az ír állampolgár letartóztatását. A végzés nem végleges.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu