Huszonötmilliós óvadékért cserébe sem engedik el a férfit, aki meggyilkolta az amerikai szexpartnerét, majd a Balatonnál tüntette el a holttestét

Felidézték: a védő az április 20-i tárgyaláson a vádlott letartóztatásának megszüntetését és bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta, valamint a korábbinál magasabb összegű – 25 millió forintos – óvadékot ajánlott fel. Az ügyészség a védői indítvány elutasítását kérte.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfinak semmilyen kötődése nincs Magyarországhoz, a nyelvet nem beszéli, a családja Írországban él, a vád szerinti cselekményt megelőzően érkezett az országba, ahonnan rövid időn belül továbbutazott volna. A férfi gyakorlott világutazó, több nyelven beszél, utazásaihoz jelentősebb anyagi erőforrásokkal is rendelkezik.