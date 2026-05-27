Ellenfél aligha, csak egy dolog állhat Sinner útjába a Roland Garroson

Jannik Sinner sima győzelemmel vette az első fordulót a Roland Garroson, kedd este 6:1, 6:3, 6:4-re verte a francia Clément Taburt. A világelső így zsinórban harminc győzelemnél tart, továbbra is dominál idén salakon. Patrick McEnroe szerint Carlos Alcaraz hiányában csak egyetlen dolog állhat annak útjába, hogy Sinner teljesítse a karrier Grand Slamet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 15:44
Jannik Sinner harminc mérkőzés óta veretlen, de a hőség az ő dolgát is megnehezítheti Fotó: IBRAHIM EZZAT Forrás: NurPhoto
Patrick McEnroe szerint aligha lesz olyan játékos, aki képes lenne megverni Sinnert, viszont van, ami gondot okozhat neki.

– Sinner most akkora favoritnak tűnik, amilyet már régen láttunk. Ez arra emlékeztet, amikor Novak Djokovics az idény első felében ilyen sorozatokat produkált. Roger Federer is megtette ezt néhányszor: megnyerte Indian Wellst és Miamit. Kemény pályán és salakon is dominál – nos, Casper Ruud remek salakpályás játékos, Sinner pedig úgy intézte el őt (a római döntőben – a szerk.), mintha meg se kottyant volna neki. Ruud egyébként olyan játékos, aki Párizsban is nagy menetelésre lehet képes. Egy Grand Slam-torna azonban más, a nyomás még nagyobb lesz rajta. Minden szem rá szegeződik majd.

Ahhoz, hogy valaki megállítsa, valami csodával határos teljesítményre lesz szükség tőle, vagy talán egy nagyon hideg napra, amikor este hideg és szeles az idő. Esetleg a nagy hőség tehet be neki. Szerintem csak ilyesmi térítheti le az útjáról. Egyszerűen ennyire jó.

vélekedett McEnroe, aki 1989-ben megnyerte a férfi párosok versenyét a Roland Garroson.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
