Vége a kedvezményeknek az EU-ban: szigorúbb szabályok és hazatérés várhat az ukrán háborús menekültekre

Egyre drasztikusabb szigorításokkal néznek szembe az Európai Unióban menedéket kereső ukrán állampolgárok, miközben egyes tagállamok csökkentik a szociális juttatásokat és a lakhatási támogatásokat. A jogszabályi változások miatt sokan kényszerülhetnek visszatérni Ukrajnába, ahol súlyos létszámhiánnyal küzd a hadsereg. Vajon mi vár azokra az ukrán háborús menekültekre, akik kénytelenek hazaköltözni?

2026. 05. 27. 16:23
Orosz hadifogságból szabadult ukrán katonák Forrás: AFP
Elmondása szerint az európai országok így próbálják helyben tartani az ukránokat ott, ahol először menedéket kaptak.

A DMS vezetője arról is beszámolt, hogy nőtt az európai országok részéről érkező megkeresések száma az ukrán menekültek visszaküldésére vonatkozóan. A legtöbb ilyen kérelem Lengyelországból, Csehországból és Németországból érkezik.

Elsősorban olyan ukrán állampolgárokat érint a visszafogadási eljárás, akik megsértették a bevándorlási jogszabályokat, illegálisan lépték át a határt, vagy elveszítették az EU területére vonatkozó tartózkodási engedélyüket. Álláspontja szerint az EU-s munkaerőpiacnak megvannak a maga korlátai, ezért a tagállamok az ukrán állampolgárok tartózkodási szabályait a jövőben tovább szigoríthatják.

Sok ukrán férfi retteg hazatérni Ukrajnába

Az ukrán hadsereg utánpótlási problémákkal küzd a több mint négy éve húzódó orosz–ukrán háború miatt. Április végén Volodimir Zelenszkij elnök aláírta a hadiállapot és a mozgósítás kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot, amit – 19. alkalommal – egészen 2026. augusztus 2-ig hosszabbított meg. A The Kyiv Independent beszámolója szerint a toborzótisztek rendszeresen kerülnek konfrontációba civilekkel a kényszersorozás során, ami sérülésekhez, időnként halálesetekhez vezet.  Egy sorozótiszt elmondta, hogy Ukrajna patthelyzetben van: nem engedheti meg magának, hogy lassítsa a mozgósítást, ugyanakkor azok, akik ezt végrehajtják, a közvélemény szemében az egyik leginkább gyűlölt csoporttá váltak, és immár halálos veszélyekkel néznek szembe.

Kifejtette, hogy míg 2022-ben a toborzóirodák zsúfolásig megteltek a hadsereghez csatlakozni kívánó emberekkel, Oroszország teljes körű inváziójának ötödik évében Ukrajna már nehezen tudja feltölteni fegyveres erőinek sorait.

Az ukrán ombudsmani hivatal szerint a háború kezdete óta meredeken nőtt a toborzóirodák munkájával kapcsolatos panaszok száma. Míg 2022-ben mindössze 18 panaszt regisztráltak, 2025-re ez a szám 6127-re ugrott. 2026 első negyedévében pedig mintegy 1657 panasz érkezett hozzájuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
