Elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra

Több lesz belőle, mint egy vacsora

Az ilyen események után általában nem csak az marad meg, hogy mit ettünk. Sokkal inkább az élmény: egy jól eltalált este, egy hangulatos hely, egy fogás, amire még napokkal később is emlékszünk. És gyakran pont így találjuk meg azokat az éttermeket, ahová később már visszatérő vendégként ülünk be. A Mindmegette Étterem Napok éppen erről szól: kicsit kilépni a megszokottból, új helyeket felfedezni, és végre lefoglalni azt az asztalt, amit már régóta nézegettünk.

Mindmegette Étterem Napok: fontos tudnivalók egy helyen

A Mindmegette Étterem Napok időpontja: május 29–június 14.

A foglalási oldal elindult: mindmegetteetteremnapok.hu

A résztvevő éttermek háromfogásos menükkel készülnek

Négy árkategóriában lehet foglalni: 6900, 8900, 10 900 és 13 900 forintért

Az esemény országos, több város éttermei csatlakoznak

A legnépszerűbb helyek asztalai gyorsan betelhetnek

A foglalás online történik

Jó lehetőség új éttermek és különleges menük kipróbálására

