Bár észrevette a sofőr, hogy betört a szélvédője, miután elütötte a biciklist, de nem igazán izgatta magát az ügyön

Segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járási Ügyészség egy férfi ellen. Az elkövető szeszes ital fogyasztást követően vezetett autót, és későn észlelte a kerékpárost, akinek nekiütközött.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 27. 17:06
Az ütközés miatt a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A részeg férfi a baleset után megállt, aztán hirtelen megfordult és az autóval elhajtott anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a sértett a balesetben megsérült-e vagy segítségnyújtásra szorul-e.

A vádlott magatartásával több KRESZ-szabályt is megszegett, amelynek eredményeként a baleset bekövetkezett.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki.

