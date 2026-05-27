Rendkívüli

Nem bánthatnak senkit csak azért, mert fideszes – így fog működni az Orbán Viktor által bejelentett Védvonal

monodrámaKarinthy SzínházBlaha Lujza

Egy életmentő műtét és a túl későn érkező vallomás: Blaha Lujza eltitkolt drámája a Karinthy Színházban

Ki volt valójában az a nő, akinek nevét ma egy nyüzsgő budapesti tér viseli, és akit egy ország ünnepelt a nemzet csalogányaként? Lengyel Ferenc Blaha Lujza és a piros bugyelláris című zenés monodrámája a csillogó kulisszák mögé, egy viharos élet legféltettebb titkaiba enged betekintést a Karinthy Színházban. Pataki Szilvia megkapó alakítása hetven percre megállítja az időt, hogy bebizonyítsa: a múlt század dívájának küzdelmei ma is húsba vágóan aktuálisak.

Kató Lenke
2026. 05. 27. 18:00
Fotó: Győrfi-Forgács Beáta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Blaha Lujza személye a háború előtti „boldog békeidők” csillogását szimbolizálta, így ebben a történelmi időszakban a főváros egyfajta lelki menekülést kínált a lakosságnak. Elnevezett a színésznőről, akit mindenki imádott, egy teret, és az ünneplés egy kis időre feledtette a háború borzalmait.

A művésznő életének eme fontos mozzanata talán képet adhat arról, ki is volt ő valójában a nemzet számára. De aki a lelki világáról, szerelmeiről, férjeiről, fiáról szeretne többet megtudni, látogasson el a Karinthy Színházba, ahol megtekinthető Lengyel Ferenc kortárs monodrámája, a Blaha Lujza és a piros bugyelláris. A Rátóti Zoltán rendezte egyfelvonásos stúdióelőadást Pataki Szilvia kelti életre megkapó hitelességgel.

Karinthy színház Blaha Lujza előadás Blaha Lujza és a piros bugyelláris Fotó: Győrfi-Forgács Beáta
Fotó: Győrfi-Forgács Beáta 

Blaha Lujza élete tele volt titkokkal

Egy olyan pillanatban csöppenünk bele Blaha Lujza életébe, amikor egymást követik a drámák. 

Túl van egy, a korabeli sajtó által is sokat emlegetett életmentő műtéten, és a lábadozás gyógyszerek által is befolyásolt tudatállapotában felszínre törnek élete legfájdalmasabb pillanatai. 

Mesél Tamássy Józsefről, arról a férfiról, akit egyetlen igaz szerelmének tart, aki a kor legnépszerűbb énekes-színésze volt, számtalan színműben – így az 1878-ban bemutatott A piros bugyellárisban is – Blaha partnere. A dívának ez a darab hozta meg a sikert, ekkor vált egy csapásra egy ország csalogányává. Tamássy pedig nagyban hozzájárult ehhez, hiszen olyan, azóta is ismert nótákat énekeltek közösen a színpadon, mint a Rózsabokorba jöttem a világra vagy a Piros, piros, piros. Ezeknek a daloknak egy része a Karinthy Színház darabjában is felcsendül Pataki Szilvia előadásában, élő cimbalommuzsikával kísérve.

Karinthy színház Blaha Lujza előadás Blaha Lujza és a piros bugyelláris Fotó: Győrfi-Forgács Beáta
Fotó: Győrfi-Forgács Beáta 

Miközben a színpadon könnyek és dalok között felszínre tört Blaha Lujza életének talán legnagyobb titka és szomorúsága, azon gondolkodtunk, mekkora létjogosultsága van mai felgyorsult életünkben megállni és 70 percet eltölteni egy olyan nő történetével, aki ugyan már több mint száz éve élt, de harcai, ereje és küzdelmei hozzánk is szólnak, nekünk is utat mutathatnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu