Egy életmentő műtét és a túl későn érkező vallomás: Blaha Lujza eltitkolt drámája a Karinthy Színházban

Blaha Lujza élete tele volt titkokkal

Egy olyan pillanatban csöppenünk bele Blaha Lujza életébe, amikor egymást követik a drámák.

Túl van egy, a korabeli sajtó által is sokat emlegetett életmentő műtéten, és a lábadozás gyógyszerek által is befolyásolt tudatállapotában felszínre törnek élete legfájdalmasabb pillanatai.

Mesél Tamássy Józsefről, arról a férfiról, akit egyetlen igaz szerelmének tart, aki a kor legnépszerűbb énekes-színésze volt, számtalan színműben – így az 1878-ban bemutatott A piros bugyellárisban is – Blaha partnere. A dívának ez a darab hozta meg a sikert, ekkor vált egy csapásra egy ország csalogányává. Tamássy pedig nagyban hozzájárult ehhez, hiszen olyan, azóta is ismert nótákat énekeltek közösen a színpadon, mint a Rózsabokorba jöttem a világra vagy a Piros, piros, piros. Ezeknek a daloknak egy része a Karinthy Színház darabjában is felcsendül Pataki Szilvia előadásában, élő cimbalommuzsikával kísérve.