A lengyeleknek is elegük lett Ukrajnából és a korrupcióból

A lengyel üzleti szféra komoly kritikákat fogalmazott meg az ukrajnai beruházási környezettel kapcsolatban. Egy lengyel üzleti lap beszámolója szerint a lengyel vállalkozók nehézségekre, átláthatatlan közbeszerzési eljárásokra és korrupciós problémákra panaszkodnak Ukrajnában. Ilyen a Zelenszkij-féle mintademokrácia.

Forrás: Zn.ua2026. 05. 27. 12:13
A korrupcióellenes NABU nyomozója Fotó: Sergii Kharchenko
A vállalkozók szerint a közbeszerzési tenderek rövid határidőkkel zajlanak, és a feltételek sok esetben túl szigorúak. A lengyel szereplők úgy látják, hogy bizonyos ágazatokban kiszorulnak az ukrán piacról, miközben más külföldi szereplők – különösen török vállalatok – egyre nagyobb előnyhöz jutnak a tendereken, írt erről a Zn.ua.

 

Korrupció egyenlő különadó

A delegáció tagjai külön kiemelték a korrupció kérdését is, amelyet egyes üzletemberek „különadónak” neveztek. Ez pedig szerintük jelentősen megnehezíti a működést és gyengíti a befektetői bizalmat.

A lengyel üzleti körök emellett aggodalmukat fejezték ki Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozásával kapcsolatban is. 

Véleményük szerint ez hosszabb távon fokozhatja a versenyt, különösen a mezőgazdasági és a szállítási szektorban, ami Lengyelország számára érzékeny terület.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij.

Korrupciós ügyek sorozatban

Ukrajnában az elmúlt időszakban számtalan korrupciós ügy került napvilágra. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság nemrég elkobozta egy dnyiprói rendőrségi operatív tiszt és rokonságának terepjáróját, mivel a hatóságok szerint a járművet strómanok segítségével szerezték meg.

Az ukrán legfelsőbb vezetést is érintő Midasz-ügyben a hatóságok eddigi megállapításai alapján az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyek résztvevői mintegy százmillió dollárnyi illegális jövedelmet mostak tisztára.

A lengyel gazdasági delegáció mostani látogatásának eredményeként végül nem születtek aláírt megállapodások. A lengyel vállalkozók ugyanakkor jelezték: a jövőbeni együttműködés nagyban függ attól, hogy Ukrajna mennyire képes javítani a vitás ügyek rendezését és az üzleti környezet átláthatóságát. Korábbi hírek szerint a lengyel Allegro – amelyet gyakran az Amazonhoz hasonlítanak – már a közeljövőben megkezdheti ukrajnai terjeszkedésének első lépéseit.

 

