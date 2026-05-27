A lengyeleknek is elegük lett Ukrajnából és a korrupcióból

A vállalkozók szerint a közbeszerzési tenderek rövid határidőkkel zajlanak, és a feltételek sok esetben túl szigorúak. A lengyel szereplők úgy látják, hogy bizonyos ágazatokban kiszorulnak az ukrán piacról, miközben más külföldi szereplők – különösen török vállalatok – egyre nagyobb előnyhöz jutnak a tendereken, írt erről a Zn.ua.

Korrupció egyenlő különadó

A delegáció tagjai külön kiemelték a korrupció kérdését is, amelyet egyes üzletemberek „különadónak” neveztek. Ez pedig szerintük jelentősen megnehezíti a működést és gyengíti a befektetői bizalmat.

A lengyel üzleti körök emellett aggodalmukat fejezték ki Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozásával kapcsolatban is.

Véleményük szerint ez hosszabb távon fokozhatja a versenyt, különösen a mezőgazdasági és a szállítási szektorban, ami Lengyelország számára érzékeny terület.

Korrupciós ügyek sorozatban

Ukrajnában az elmúlt időszakban számtalan korrupciós ügy került napvilágra. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság nemrég elkobozta egy dnyiprói rendőrségi operatív tiszt és rokonságának terepjáróját, mivel a hatóságok szerint a járművet strómanok segítségével szerezték meg.

Az ukrán legfelsőbb vezetést is érintő Midasz-ügyben a hatóságok eddigi megállapításai alapján az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyek résztvevői mintegy százmillió dollárnyi illegális jövedelmet mostak tisztára.

A lengyel gazdasági delegáció mostani látogatásának eredményeként végül nem születtek aláírt megállapodások. A lengyel vállalkozók ugyanakkor jelezték: a jövőbeni együttműködés nagyban függ attól, hogy Ukrajna mennyire képes javítani a vitás ügyek rendezését és az üzleti környezet átláthatóságát. Korábbi hírek szerint a lengyel Allegro – amelyet gyakran az Amazonhoz hasonlítanak – már a közeljövőben megkezdheti ukrajnai terjeszkedésének első lépéseit.