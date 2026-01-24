Ukrajna uniós csatlakozása végzetes csapást mérne a magyar mezőgazdaságra

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a brüsszeli tervek szerint mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és piaci forrást vonnának be Ukrajna újjáépítésébe. A tizennyolc oldalas dokumentum egy tízéves időtávra szóló helyreállítási koncepciót vázol fel, amely egyszerre célozza az ország gazdasági és társadalmi megerősítését, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető eljárás felgyorsítását.

Ukrajna hatalmas összegeket zsebel be, aminek a gazdák isszák a levét Fotó: AFP

Brüsszel több száz milliárd dollárnyi, hosszú távra tervezett forrás előkészítésén dolgozik, miközben Ukrajnát egyszerre jövőbeni uniós tagként és potenciális befektetési célpontként mutatja be. A finanszírozási elképzelés 2040-ig szól, és egy azonnal elindítható, 100 napos operatív program is részét képezi.

Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné a magyar gazdákat

Ukrajna európai uniós csatlakozása alapjaiban alakítaná át az unió mezőgazdaságát: a művelt területek nagysága 41 millió hektárral nőne, így a jelenlegi 157 millió hektáros összterület jelentősen kibővülne.

Ebben a helyzetben Ukrajna válna a közös agrárpolitika (KAP) legnagyobb haszonélvezőjévé, mivel a támogatási keret közel egyharmadát kapná meg, ami hátrányosan érintené azokat a termelőket– köztük a magyar gazdákat is –, akik jelenleg maradéktalanul megfelelnek a szigorú uniós szabályoknak.

Mivel az agrártámogatások elosztása nagyrészt területalapon történik, az Ukrajnának jutó források drasztikusan csökkentenék a többi tagállam számára elérhető összegeket, így a magyar gazdálkodók az eddiginél lényegesen kevesebb uniós támogatáshoz jutnának.