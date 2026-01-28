Dömötör Csaba: A néppárti nagykoalíció felül akarja írni a gazdák és a parlamenti többség akaratát + videó

Dömötör Csaba szerint a ciprusi elnökséget minden bizonnyal nyomás alá helyezték. A politikus bírálta Magyar Pétert is, akinek – mint mondta – az e heti üléseken hűlt helye volt, miközben több olyan vitát is tartottak a héten, ahol felmerült a Mercosur-megállapodás. Úgy fogalmazott: több helyen fel lehetett volna szólalni ellene, több fórumon ki lehetett volna állni a gazdák mellett, de Magyar Péter ezt nem tette meg, miközben „otthon ennek az ellenkezőjét adja elő”. Dömötör szerint Magyar Péter mostani tétlensége is azt mutatja, hogy „ez nem több álságos színjátéknál, kétszínű színjátéknál”. Hozzátette:

múlt héten elkészítették a szelfiket és a Facebook élő videókat, majd átadták a terepet a néppárti cimboráiknak és támogatóiknak, akik elvégzik a piszkos munkát. Nem tudnak nekik ellent mondani.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy mindeközben a néppárti nagykoalíció azon is dolgozik, hogy Európa minél hamarabb minél több pénzt folyósítson Ukrajnának, egy 90 milliárd eurós hitelt több jogi előterjesztéssel akarnak tető alá hozni. Közölte: ennek egy részéről már múlt héten szavaztak a plenáris ülésen, a második részéről pedig ezen a héten zajlik a vita a szakbizottságokban. A képviselő szerint Magyar Péter ezeken sincs jelen, „múlt héten elkészítette a szelfit”, majd ebben az ügyben is átadta a terepet néppárti támogatóinak. „Az ukrán finanszírozás ügyében sem tud nekik nemet mondani” – jelentette ki.