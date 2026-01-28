Dömötör Csaba: A néppárti nagykoalíció felül akarja írni a gazdák és a parlamenti többség akaratát + videó

A politikus szerint változatlanul „áll a bál” a Mercosur-megállapodás körül. Emlékeztetett arra, hogy múlt héten az Európai Parlament szűk többséggel úgy döntött: bíróságra viszi az ügyet. Ennek ellenére – fogalmazott – a „Tisza-féle Európai Néppárt” ezt követően felszólította az Európai Bizottságot, hogy folytassa az egyezmény előkészítését, a bizottság pedig jelezte, hogy készen áll erre.
Dömötör Csaba hangsúlyozta:
a Fidesz delegációja számtalan okból ellenzi a megállapodást, mert szerinte úgy nyitják meg az uniós piacokat a dél-amerikai termékek előtt, hogy közben csökkentik az európai gazdák támogatását. Rámutatott: a dél-amerikai termelőknek nem kell ugyanazoknak a szigorú szabályoknak megfelelniük, mint az európai gazdáknak, ezért az uniós termelőknek kevesebb pénzből kell majd versenyezniük több százezer hektáron gazdálkodó óriásbirtokokkal, miközben nő a bürokrácia is.
„Ezek egyenlőtlen versenyfeltételek, és gazdák ezrei mehetnek tönkre” – magyarázta. A képviselő közölte: a Fidesz delegációja minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett. Mint mondta, a keddi szakbizottsági ülésen is szóvá tették, hogy a ciprusi soros EU-elnökség nem bocsátott szavazásra a Tanácsban egy olyan javaslatot, amely arról szólt volna, hogy a szerződést ne lehessen életbe léptetni parlamenti ratifikáció nélkül.
