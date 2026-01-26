Nem a háborúra, nem Ukrajna finanszírozására, nem a rezsiárak emelésére – elstartolt a nemzeti petíció

Magyarország kormánya újabb politikai kezdeményezést indított nemzeti petíció néven, amelynek célja, hogy társadalmi felhatalmazással erősítse meg az ország álláspontját az Európai Unióban zajló vitákban.

Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormány közleménye szerint Magyarország nem vállal részt az orosz–ukrán háború finanszírozásában, nem kíván hozzájárulni Ukrajna állami működésének költségeihez a következő évtizedben, és nem fogad el a háború következményeként emelkedő rezsiterheket.

A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki. A kormány szerint

a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra,

illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági

és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.

A kezdeményezés politikai hátteréről a lapunk is beszámolt. A petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes rendezvényén. A miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő,

a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot.

Megfogalmazása szerint egy olyan közös zászlóra van szükség, amely alatt a háború elutasítását valló állampolgárok össze tudnak gyűlni, és amely mögött hosszabb távon is kitartó politikai akarat áll.

Hozzátette:

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

A nemzeti petíció így egyszerre szolgál belpolitikai és uniós érdekérvényesítési célt: a kormány a lakosság véleményére hivatkozva kíván fellépni azokkal az elképzelésekkel szemben, amelyek szerint a háború és Ukrajna finanszírozása közös európai kötelezettség lenne. A kezdeményezés részleteiről és a petíció lebonyolításáról a következő időszakban várható további tájékoztatás.