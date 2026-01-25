tiszadömötör csabaeurópai bizottság

Dömötör Csaba: Nem azért értünk el eredményeket az elmúlt években, hogy azok most ukrán aranyvécékbe épüljenek be

Ha az Európai Bizottság elnöke nem hajlandó figyelembe venni a gazdák hangját és az Európai Parlament többségi álláspontját, akkor újabb bizalmatlansági indítványok érkezhetnek – jelentette ki Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A képviselő utalt arra, hogy az Európai Parlament ezen a héten vékony többséggel úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-szerződés ügyét. Ennek ellenére az Európai Néppárt végre akarja hajtani a megállapodást, amelyre ráerősített az Európai Bizottság is. Nem érdekli őket sem a gazdák, sem az európai parlamenti többség álláspontja. A Mercosur-megállapodásnak az Európai Parlamentben nincsen többsége. Ha ennek ellenére életbe akarják léptetni, akkor az további repedéseket okoz majd nemcsak az EU, hanem a nagykoalíció hatalmi gépezetében is. Nem lehet antidemokratikus eszközökkel kormányozni Európát. Ezért volt nagy jelentősége az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványnak, amely indoklásában is a Mercosur-megállapodásról szólt –  hangzott el a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Debrecen, 2025. december 3. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón 2025. december 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Dömötör Csaba felidézte, hogy Ursula von der Leyen már azelőtt aláírta a megállapodást, hogy az Európai Parlament állást foglalt. A tiszás képviselők bizonyíthatták volna, hogy valóban ellenzik a megállapodást, de nem vettek részt ezen a szavazáson, ezzel támogatták Ursula von der Leyen ügyét. 

Az Ukrajnának ezen a héten az Európai Parlamentben megszavazott 90 milliárd eurós hitel kapcsán jelezte: Magyar Péter azt mondta, hogy ő ezt nem támogatja, majd amikor szavazni kellett róla, akkor elhagyta az üléstermet, ez mindent elmond a Tisza színjátékáról. 

A képviselő az Ursula von der Leyen által bemutatott újabb 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási csomag kapcsán kijelentette: „mindent ennek akarnak alárendelni a költségvetésekben. Nemcsak az uniós, hanem a tagállami költségvetésekben is.” Dömötör Csaba szerint a kiszivárgott tervezet kezdő megfogalmazása mindent elmond az egészről: úgy fogalmaznak, hogy kiváló üzleti lehetőségről van szó.

Ugyanezt a kifejezést használta korábban Magyar Péter és Tarr Zoltán is

– tette hozzá. 

A képviselő szerint az Ukrajnának szánt összeget többféle módon akarják előteremteni: a hitelen túl a következő uniós költségvetésbe beemeltek egy százmilliárd eurós támogatást. Ráadásul Ukrajnát már 2028-tól taggá tennék, így az hozzáférne a meglévő alapokhoz is. Ez azt jelenti, hogy a csomag számláját az uniós adófizetőknek kellene állniuk. Az is megdöbbentő Ursula von der Leyen tervében, hogy 3000 ukrajnai céget akarnak privatizálni. Mi, magyarok a 90-es évekből tudjuk, hogy ez mivel jár. Egyáltalán nem az ukránok érdeklik őket, hanem az üzleti tervek, és azok, amint látjuk, készen állnak. 

Hozzátette: az Ukrajnáról és a háborúról szóló vita nem egy elvont geopolitikai ügy, hanem egy olyan kérdés, amely közvetlen hatással van az európaiak, így a magyarok megélhetésére. 

Minden egyes Ukrajnára költött euró és eurócent hiányozni fog az út- és iskolafejlesztésekből, gazdaságfejlesztési programokból, a gazdák zsebéből és a családtámogatásokból is. Elmondta: az Európai Bizottság azért kér Magyarországtól megszorításokat, hogy helyet csináljon az Ukrajna-finanszírozásnak. 

Ez integet vissza a Tisza programjából. Nem azért értünk el eredményeket az elmúlt években, hogy azok most ukrán aranyvécékbe épüljenek be

– jelentette ki Dömötör Csaba, akit az MTI idézett. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

