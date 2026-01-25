Dömötör Csaba: Nem azért értünk el eredményeket az elmúlt években, hogy azok most ukrán aranyvécékbe épüljenek be

Dömötör Csaba felidézte, hogy Ursula von der Leyen már azelőtt aláírta a megállapodást, hogy az Európai Parlament állást foglalt. A tiszás képviselők bizonyíthatták volna, hogy valóban ellenzik a megállapodást, de nem vettek részt ezen a szavazáson, ezzel támogatták Ursula von der Leyen ügyét.

Az Ukrajnának ezen a héten az Európai Parlamentben megszavazott 90 milliárd eurós hitel kapcsán jelezte: Magyar Péter azt mondta, hogy ő ezt nem támogatja, majd amikor szavazni kellett róla, akkor elhagyta az üléstermet, ez mindent elmond a Tisza színjátékáról.

A képviselő az Ursula von der Leyen által bemutatott újabb 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási csomag kapcsán kijelentette: „mindent ennek akarnak alárendelni a költségvetésekben. Nemcsak az uniós, hanem a tagállami költségvetésekben is.” Dömötör Csaba szerint a kiszivárgott tervezet kezdő megfogalmazása mindent elmond az egészről: úgy fogalmaznak, hogy kiváló üzleti lehetőségről van szó.

Ugyanezt a kifejezést használta korábban Magyar Péter és Tarr Zoltán is

– tette hozzá.