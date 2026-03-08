5 film, ami után büszke leszel rá, hogy nő vagy

A nemzetközi nőnap remek alkalom arra, hogy olyan filmeket vegyünk elő, amelyek emlékeztetnek rá: a nő sokféle. A listánkban szereplő filmek között akad karrierkomédia, szuperhősfilm, sci-fi akció, igaz történeten alapuló dráma és klasszikus meseadaptáció is. Ami közös bennük, hogy mind más oldalról beszél a női erőről: önbizalomról, kitartásról, anyaságról vagy épp arról, hogyan lehet valaki önmaga akkor is, ha a világ nem erre rendezkedett be.

A Doktor Szöszi egyszerre feminista és feminista-kritikus komédia, tökéletes választás lehet egy nőnapi mozizáshoz. Forrás: TMDb

Doktor Szöszi (2001)

Elle Woods (Reese Witherspoon) első pillantásra tipikus kaliforniai plázacica: rózsaszín ruhák, chihuahua és divatmagazinok. Amikor azonban a barátja szakít vele, mert szerinte „komolyabb” nőre van szüksége a politikai karrierjéhez, Elle elhatározza, hogy bebizonyítja az ellenkezőjét. Jelentkezik a Harvard jogi karára – és mindenki legnagyobb meglepetésére be is jut. Az egyetem világában azonban hamar kiderül, hogy a rózsaszín kosztümök és a Harvard jogi könyvtára ritkán járnak együtt. Elle-nek nemcsak a tananyagot kell megtanulnia, hanem azt is, hogyan bizonyítsa be: a sztereotípiák nem írják le, ki is ő valójában.

Vannak filmek, amelyek után az ember egyszerűen jobban érzi magát a bőrében – már ha nő, de férfiként sem nehéz azonosulni vele. A Doktor Szöszi pont ilyen film, egyszerűen arról szól, hogy szöszinek nem szólt senki, hogy szőke plázacicák ritkán kerülnek be a Harwardra, ezért ő bekerül.

Nem külső megerősítéseket keres, hanem magából nyeri az önbizalmát. Fontos üzenet, Doktor Szöszi pedig fontos ikon, mert nem csak erős nő, de nőies is, kifejezetten az ezzel járó attribútumokból kovácsol előnyt, erényt - még ha ezt egy komédiában erős túlzásokkal is teszi. Ezen felül az expozíció tele van zseniális karikírozós jelenetekkel, például mikor a szülők rosszallóan martinit szürcsölgetve a medence mellett fejtegetik a lányuknak, hogy a Harward nem valami jó hely, hiszen tele van szürke, unalmas, hovatovább, csúnya emberekkel.

Erin Brockovich minden szempontból támadhatatan feminista ikon lett, úgy a valóságban, mint a mozivásznon. Forrás: TMDb

Erin Brockovich (2000)

Erin Brockovich (Julia Roberts) egyedülálló anya, aki nehéz anyagi helyzetben próbál boldogulni. Egy kis ügyvédi irodában kap munkát, ahol véletlenül rábukkan egy furcsa ingatlanügyre. A nyomozás során kiderül, hogy egy energetikai vállalat, a Pacific Gas & Electric mérgező anyagokkal szennyezte a kaliforniai Hinkley település ivóvizét. Erin kitartó munkával tanúvallomásokat gyűjt, bizonyítékokat szerez, és végül segít elindítani az egyik legnagyobb kártérítési pert az amerikai jogtörténetben.

Az Erin Brockovich valódi történeten alapul, de nem csak emiatt annyira inspiráló, hanem Erin vagány karaktere miatt is.

Erin nem jogász, nincs hatalma vagy befolyása. Amit viszont van: makacsság, empátia és elképesztő munkabírás. Mielőtt az internet megkönnyítette volna az információgyűjtést, egyszerűen házról házra járt, beszélt az emberekkel, és felépítette az ügyet. Az aktivizmusa nem látványos, de az eredménye emberek életét változtathatja meg, kicsit pont úgy, ahogy az a klasszikus női szerepekkel is lenni szokott: lehet, hogy kevésbé látványos, mégis nélkülözhetetlen.