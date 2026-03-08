Baleset történt az M5-ösön, lezárták az autópályát Kisteleknél

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalát Kisteleknél vasárnap reggel – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Illusztráció (Forrás: police.hu)

A baleset nem sokkal reggel hét óra előtt történt a sztráda 144-es kilométerénél. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére a Szeged felé vezető pályatestet lezárták.

A rendőrök a forgalmat a kisteleki csomópont irányába terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy egy kamion és egy vontató jármű ütközött össze. A kisteleki hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett mentő is érkezett a helyszínre. Az Útinform tájékoztatása szerint több mint öt kilométeres a torlódás.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)