Baleset történt az M5-ösön, lezárták az autópályát Kisteleknél

A határ felé vezető oldalon pályazár van érvényben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 8:11
Illusztráció (Forrás: Pexels)
Illusztráció (Forrás: Pexels) Forrás: Pexels
Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalát Kisteleknél vasárnap reggel – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Illusztráció (Forrás: police.hu)

A baleset nem sokkal reggel hét óra előtt történt a sztráda 144-es kilométerénél. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére a Szeged felé vezető pályatestet lezárták. 

A rendőrök a forgalmat a kisteleki csomópont irányába terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy egy kamion és egy vontató jármű ütközött össze. A kisteleki hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett mentő is érkezett a helyszínre. Az Útinform tájékoztatása szerint több mint öt kilométeres a torlódás.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


