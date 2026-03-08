Botladozik a német kormány által beharangozott migrációs fordulat

21 341 esetben az érintettek nem jelentek meg az előre egyeztetett időpontban. További 11 184 kitoloncolást a hatóságok előzetesen töröltek. Még azután is, hogy az érintetteket átadták a szövetségi rendőrségnek, további 1593 kitoloncolási kísérlet hiúsult meg.

A leggyakrabban előforduló ok az volt, hogy a pilóták megtagadták különösen kezelhetetlen utasok fedélzetre vételét. Mindössze 22 787 kitoloncolási kísérlet volt sikeres. A jelenség az elmúlt években is megfigyelhető tendenciát mutat. 2024-ben 20 084 személyt toloncoltak ki, miközben 33 717 kitoloncolási kísérlet meghiúsult. 2023-ban 16 430 külföldit toloncoltak ki, miközben 31 330 kitoloncolás hiúsult meg.

Mobilok alapján kutatnák fel a bujkálókat

A szövetségi kormány adatai szerint 2025. december 31-én összesen 232 067 olyan külföldi tartózkodott Németországban, akinek el kellett volna hagynia az országot.

A kitoloncolások száma az utóbbi időben csökkent: 2025 első négy hónapjában havonta átlagosan 2035 embert toloncoltak ki, májustól decemberig pedig 1831-et.

Az AfD parlamenti frakciójának belpolitikai szóvivője, Gottfried Curio a Welt am Sonntag című lapban bírálta, hogy a szövetségi kormány által bejelentett „migrációs fordulat” nem valósult meg.

A kitoloncolások száma továbbra is csak kis részét teszi ki azoknak, akiknek el kellene hagyniuk az országot.