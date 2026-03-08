Németországnyomonkövetésdeportálás

Botladozik a német kormány által beharangozott migrációs fordulat

Erősen akadozó tendenciát mutat a német kormány azon törekvése, hogy kitoloncolja az országban jogtalanul tartózkodó személyeket. A német hatóságok beszámolója szerint a deportálási kísérletek többsége továbbra is meghiúsul, miközben több százezer olyan külföldi tartózkodik jelenleg is az ország területén, akiknek el kellene hagynia Németországot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 9:17
Bevándorló család
Bevándorló család Forrás: AFP
Tavaly a szövetségi rendőrség rendkívül magas számú meghiúsult kitoloncolási kísérletet regisztrált. A jelentés szerint 32 855 kitoloncolás hiúsult meg még azelőtt, hogy az érintetteket a repülőtereken átadták volna a hazaszállításért felelős tisztviselőknek. Ennek fő oka az volt, hogy a tartományi rendőrség nem tudta a távozásra kötelezett személyeket a repülőtérre szállítani – számolt be cikkében a Junge Freiheit.

Botladozik a német kormány által beharangozott migrációs fordulat
Botladozik a német kormány által beharangozott migrációs fordulat (Fotó: AFP)

 

21 341 esetben az érintettek nem jelentek meg az előre egyeztetett időpontban. További 11 184 kitoloncolást a hatóságok előzetesen töröltek. Még azután is, hogy az érintetteket átadták a szövetségi rendőrségnek, további 1593 kitoloncolási kísérlet hiúsult meg.

A leggyakrabban előforduló ok az volt, hogy a pilóták megtagadták különösen kezelhetetlen utasok fedélzetre vételét. Mindössze 22 787 kitoloncolási kísérlet volt sikeres. A jelenség az elmúlt években is megfigyelhető tendenciát mutat. 2024-ben 20 084 személyt toloncoltak ki, miközben 33 717 kitoloncolási kísérlet meghiúsult. 2023-ban 16 430 külföldit toloncoltak ki, miközben 31 330 kitoloncolás hiúsult meg.

Mobilok alapján kutatnák fel a bujkálókat

A szövetségi kormány adatai szerint 2025. december 31-én összesen 232 067 olyan külföldi tartózkodott Németországban, akinek el kellett volna hagynia az országot. 

A kitoloncolások száma az utóbbi időben csökkent: 2025 első négy hónapjában havonta átlagosan 2035 embert toloncoltak ki, májustól decemberig pedig 1831-et. 

Az AfD parlamenti frakciójának belpolitikai szóvivője, Gottfried Curio a Welt am Sonntag című lapban bírálta, hogy a szövetségi kormány által bejelentett „migrációs fordulat” nem valósult meg.

A kitoloncolások száma továbbra is csak kis részét teszi ki azoknak, akiknek el kellene hagyniuk az országot.

A sikertelen hazaszállítások számának csökkentése érdekében Hessen belügyminisztere, Roman Poseck (CDU) azt javasolja, hogy mobiltelefon segítségével határozzák meg az eltűnt migránsok tartózkodási helyét.

Az intézkedést akkor alkalmaznák, amikor a távozásra kötelezett személyek nem találhatók meg a bejelentett lakcímükön. A javaslat Szászországból is támogatást kapott. 

A tartomány belügyminisztere, Armin Schuster (CDU) a mobiltelefonos nyomon követést a kitoloncolások végrehajtását szolgáló meglévő eszközök lehetséges kiegészítésének nevezte.

Ugyanakkor azt is szorgalmazza, hogy a jövőben sokkal gyakrabban legyen lehetőség kitoloncolási őrizet elrendelésére.

Borítókép: Bevándorló család (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

