Nem ez az első alkalom, abból a szempontból az első, hogy ez az ukrán politikai felsővezetésből Zelenszkij részéről hangzik el – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastjában Dornfeld László, a központ vezető elemzője azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt és Magyarországot. – Előtte sokadrangú politikusok, politikai elemzők és katonai parancsnokok mondták ugyanezt. Súlytalanabb szereplők, mint az ukrán elnök, a fenyegetést mindenképpen komolyan kell venni – foglalta össze Dornfeld László.

Vérlázító, egy olyan megengedhetetlen támadás, amelyre minden jóérzésű embernek azt kellene mondania, hogy eddig és ne tovább! – kommentálta a történteket Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. Gyakorlatilag egy maffiaállam vezére fenyeget bennünket a magyar miniszterelnökön keresztül. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy erre a kijelentésre mondjuk Brüsszel miként fog reagálni – tette fel a kérdést Cseh Tamás Zoltán.

A közel-keleti háborúval kapcsolatban Dornfeld László elmondta: Irán stratégiája világosan látszik ebben a konfliktusban. Légvédelmük csődöt mondott, innentől kezdve egyetlen lehetőségük van: elkezdik lőni az összes szomszédos államot, lezárják a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olaj- és földgázszállításának jelentős része zajlik. Az irániak nagyon drágává teszik azt, hogy ők megbukjanak, és innentől kezdve a világ mérlegelhet, hogy megéri-e ez nekik – fejtette ki Dornfeld László.

Európa óriási bajban lesz energetikai fronton – vélte Cseh Tamás Zoltán. Brüsszel azzal érvelt az orosz energiahordozókról való leválás mellett, hogy azok bármikor elzárhatják csapot. Az ukránok most mit csinálnak? Az oroszok megbízhatóan szállítottak. Tessék már észbe kapni Brüsszelben és elgondolkodni azon, hogy tényleg jó ötlet-e csak az LNG-től tenni függővé Európa gázellátását – mondta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg.