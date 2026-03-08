Fideszes aktivisták álltak ki az erőszak ellen Szentendrén + videó

– Szentendrén az Apor hídnál találkoztunk, hogy közösen álljunk ki az erőszak ellen. A Dunakanyar a béke szigete és nem engedjük, hogy bárkit a politikai meggyőződése miatt bántsanak, fenyegessenek vagy erőszakoskodjanak vele. Sajnos, az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy plakátjainkat rongálják, lopják, az önkénteseinket sértegetik és inzultálják. Nem akarunk így élni, és az ország többsége sem akarja ezt – jelentette ki Vitályos Eszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Vitályos Eszter (Fotó: YouTube-képernyőfotó)

Mint mondta:

a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként határozottan kér minden önkéntest és szimpatizánsukat, hogy tartózkodjanak ők is az ilyen magatartástól. Ugyanezt várják el a választáson induló összes politikai párttól.

– Egyértelmű az üzenetünk: a közösségünk a béke, a tisztelet és az erőszakmentesség oldalán áll, és nem hagyjuk, hogy bárki megfélemlítsen minket. Köszönöm mindenkinek, aki ma részt vett és aktívan kiállt a biztonságért – mondta Vitályos Eszter.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Szentendrén gázpisztollyal rálőttek Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő aktivistájára, miközben aláírást gyűjtött a kormányszóvivő számára. Szerencsére az aktivista nem sérült meg, el tudott futni, de a rendőrségi feljelentést mindenképpen megteszi.