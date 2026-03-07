Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

vitályos eszterszentendrelövésaktivistaMagyar Péter

Rálőttek a Fidesz aktivistájára Szentendrén + videó

Egy fideszes önkéntesre lőttek rá Szentendrén kopogtatás közben. A felháborító esetről Vitályos Eszter képviselő számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 13:40
Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője új videójában.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (Forrás: Facebook)

A képviselő beszámolt róla, hogy most kapta a hírt arról, hogy

egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

– Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból – mondta Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely szerinte az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta. Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”

 

Gázpisztollyal adtak le lövést

Vitályos Eszter egy másik videóban felhívta az érintett aktivistát, aki beszámolt arról, hogy aláírásgyűjtés céljából egy többlakásos házba csengetett be. A bemutatkozás után a felkeresett fél egy pillanatra türelmet kért, majd kihajolt az ablakon.

Ekkor egy gázriasztó pisztollyal lövést adott le a térség fideszes országgyűlési képviselőjelölt aktivistájára.

Szerencsére Vitályos Eszter segítőjének sikerült elszaladnia, sérülés nem érte. A kormánypárti politikus azt kérte a fiatalembertől, hogy feltétlenül tegyen feljelentést a rendőrségen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)

               
       
       
       

