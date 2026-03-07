Rendkívüli

Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

IránEurópacélpont

Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán

Az európaiak „jogszerű célpontokká válnak”, ha csatlakoznak a háborúhoz – figyelmeztet Irán külügyminiszter-helyettese.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 13:08
Majid Takht-Ravanchi, Irán külügyminiszter-helyettese Fotó: SAFIN HAMID Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A FRANCE 24-nek adott interjúban Irán külügyminiszter-helyettese, Majid Takht-Ravanchi elmondta, hogy Teherán „már tájékoztatta az európaiakat és mindenki mást, hogy vigyázniuk kell, nehogy belekeveredjenek ebbe az Irán elleni agresszív háborúba”. 

Nechirvan Barzani (L), President of Iraq's autonomous Kurdistan Region, and Majid Takht-Ravanchi (R), Iran's Deputy Foreign Minister for Political Affairs, give a joint press conference in the regional capital Arbil on February 17, 2025. (Photo by Safin HAMID / AFP)
Majid Takht-Ravanchi, Irán külügyminiszter-helyettese Fotó: SAFIN HAMID / AFP

 

Figyelmeztetett, hogy ha bármelyik ország „csatlakozik Amerikához és Izraelhez az Irán elleni agresszióban, akkor az is Irán megtorlásának jogos célpontjává válik”.

Takht-Ravanchi a támadásokról szólva úgy fogalmazott: „az iráni tisztviselők jóhiszeműen tárgyaltak az Egyesült Államokkal, hozzátéve, hogy „a genfi tárgyalások utolsó fordulója csütörtökön sikeres volt”, mielőtt az amerikai kormány szombaton „az izraeli rezsim segítségével megkezdte az agressziót Irán ellen”.

Az iráni külügyminiszter-helyettes azt is megerősítette, hogy Irán támadást indított a szomszédos Irakban működő kurd csoportok ellen.

Ha szükséges, hogy megvédjük szuverenitásunkat, akkor azt mindenképpen meg fogjuk tenni

– mondta.

Amint arról beszámoltunk, az Iránt ért támadások után hasonló kijelentéseket tett az iráni külügyminiszter is, aki részletesen beszélt arról, milyen támadásokra készülnek. 

Az amerikai hadsereg támad, és nekünk nincs más választásunk, mint megvédeni magunkat

 – mondta Abbász Aragcsi, hozzátéve: 

Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.

Borítókép: Majid Takht-Ravanchi, Irán külügyminiszter-helyettese (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu