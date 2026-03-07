Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán

Takht-Ravanchi a támadásokról szólva úgy fogalmazott: „az iráni tisztviselők jóhiszeműen tárgyaltak az Egyesült Államokkal, hozzátéve, hogy „a genfi tárgyalások utolsó fordulója csütörtökön sikeres volt”, mielőtt az amerikai kormány szombaton „az izraeli rezsim segítségével megkezdte az agressziót Irán ellen”.

Az iráni külügyminiszter-helyettes azt is megerősítette, hogy Irán támadást indított a szomszédos Irakban működő kurd csoportok ellen.

Ha szükséges, hogy megvédjük szuverenitásunkat, akkor azt mindenképpen meg fogjuk tenni

– mondta.

Iran's deputy FM warns that Europeans will be "legitimate targets" if they join the war against Iran pic.twitter.com/jnb0yEmPTi — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 6, 2026

Amint arról beszámoltunk, az Iránt ért támadások után hasonló kijelentéseket tett az iráni külügyminiszter is, aki részletesen beszélt arról, milyen támadásokra készülnek.

Az amerikai hadsereg támad, és nekünk nincs más választásunk, mint megvédeni magunkat

– mondta Abbász Aragcsi, hozzátéve:

Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.

Borítókép: Majid Takht-Ravanchi, Irán külügyminiszter-helyettese (Fotó: AFP)