Izraeli egészségügyi források szerint a támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették.
Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben.
A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta.
Hozzátette, a műveletek új szakaszba léptek azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre – írta az MTI.
Borítókép: Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt (Fotó: AFP)
Globál Nógrádi Györggyel - Zelenszkij vérbosszút akar állni Magyarországon
Halálos fenyegetésből agresszió?
Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt
A tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SBU-ból – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó
Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Moszkvát is célba vették az ukránok + videó
Drónzápor érte az orosz területeket.
