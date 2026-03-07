támadásIránIzrael

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt szombat hajnalban -– jelentette be az izraeli hadsereg. Aktiválták a légvédelmi rendszereket Izraelben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 8:59
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt - képünk illusztráció Fotó: WISAM HASHLAMOUN Forrás: ANADOLU
Izraeli egészségügyi források szerint a támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették. 

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt, azután, hogy Izrael további támadásokat indított Teherán ellen. A képen: Füst és tűz emelkedik a teheráni Mehrabad nemzetközi repülőtér légitámadásának helyszínéről 2026. március 7-én. Fotó: ATTA KENARE / AFP
Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben. 

A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta. 

Hozzátette, a műveletek új szakaszba léptek azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre – írta az MTI.

Borítókép: Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt (Fotó: AFP)

 

