Laporta durván kiakadt – még a Real Madrid is beleszól a Barcelona elnökválasztásába?

Jövő héten vasárnap, március 15-én dől el, hogy megkezdheti-e a harmadik ciklusát a Barcelona elnökeként Joan Laporta, vagy a kihívó, Víctor Font a papírformát borítva győzelmet arat. Laporta a kampányhajrában sajtótájékoztatót tartott, ahol elítélte Font kijelentéseit, aki a Negreira-üggyel kampányol, ami a Barcelona labdarúgócsapatának szégyenfoltja a 21. században. Joan Laporta még a Real Madridot is szóba hozta, a játékvezető-testület lefizetéséről szóló botrányt pedig lejárató kampánynak nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 10:10
Joan Laporta sajtótájékoztatót tartott a Barcelona elnökválasztása előtt
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke szaúdi ajánlatot kaphat (Fotó: ) Fotó: NurPhoto via AFP/Joan Valls
Jövő vasárnap tartják a Barcelona labdarúgócsapatának elnökválasztását. A mostani vezető, a második ciklusának végéhez érő Joan Laportát pénteken vették nyilvántartásba, miután jóváhagyták az induláshoz szükséges aláírásait. Laporta ezután sajtótájékoztatót tartott, ahol keményen beleállt a kihívóba, Víctor Fontba. Ők ketten egyébként öt éve, a 2021-es választáson is összecsaptak, akkor Laporta majdnem kétszer annyi szavazatot zsebelt be, és magabiztosan nyert.

Joan Laporta (balra) és Raphinha még januárban, amikor a Barcelona megnyerte a Spanyol Szuperkupát
Joan Laporta (balra) és Raphinha még januárban, amikor a Barcelona megnyerte a Spanyol Szuperkupát (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Laporta magabiztosan állt ki a sajtó elé, ami nem is véletlen. Míg ő 8171 aláírást szedett össze, addig Font csak 5140-et – igaz, érdemes hozzátenni, hogy az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest Laporta egy kicsivel kevesebbet gyűjtött, míg a kihívója durván 400-zal többet, a különbség persze így is jelentős. 

A kampányban újra előkerült a Barcelona szégyenfoltja, a Negreira-ügy

A hétköznapokban üzletemberként dolgozó Font a kampányban „Negreira Barcelonájaként” hivatkozott a csapatra, amelyet Laporta kikért magának. Mint ismert, a Negreira-ügy arról szól, hogy a 2023 elején napvilágot látott adatok alapján a Barcelona 2001 és 2018 között több mint hétmillió eurót fizetett ki José María Enríquez Negreirának, aki a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek. Laportára nézve ez azért terhelő, mert 2003 és 2010 között volt először a Barca elnöke.

– Elfogadhatatlan, hogy így írja le a Barcelonát. 

Követelem, hogy kérjen bocsánatot a klubtól és a szurkolóktól!

Font felerősíti a Barca történetének legnagyobb lejárató kampányát, amelyet a Real Madrid szurkolótábora és a spanyol média vezényel. Elkeserítő látni, hogy Font a kezükre játszik, és okot ad nekik arra, hogy tapsoljanak neki ezen kijelentésekért – mondta Laporta, aki ezzel mintha arra utalt volna, hogy Víctor Font győzelmének a Real Madridnál is örülni fognak.

Laporta ezután kihangsúlyozta, Font az ilyen kijelentései miatt egész egyszerűen nem érdemli meg, hogy elnök legyen, emellett a mostani vezető hozzátette, a kihívója hatalomra kerülésével veszélybe kerülne a Barcelonánál minden, amit az elmúlt időszakban felépítettek. 

Mi ígér Joan Laporta kihívója, Víctor Font?

Mindezek persze csak hangzatos, populista kijelentések a kampány hajrájában. Font mindeközben pénzügyi stabilitást, átláthatóságot ígér. A második Laporta-érában ugyanis a pénzügyi machinációk jelen voltak, gondoljunk csak a Camp Nou felújítására, amely továbbra is elhúzódik, és jelen információk szerint csak 2027 őszén fog befejeződni. A jelenleg már részben megnyitott stadionban azonban a szolgáltatások továbbra sem tökéletesek, januárban például teljesen beázott a stadion, nemrég pedig patkányok tűntek fel a nézőtéren. A pénzügyi ügyeskedés másik példája pedig, hogy Laporta a La Liga pénzügyi szabályainak kicselezése érdekében a klub bármely vagyonértékű jogait évtizedekre értékesítette. 

A Barcelona egyébként szombat este 21 órától az Athletic Bilbao vendégeként játszik a La Liga 27. fordulójában. Hansi Flick csapatára a Real Madrid némiképp nyomást helyezett, miután Federico Valverde utolsó perces góljával 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában pénteken.

 

