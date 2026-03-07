Laporta durván kiakadt – még a Real Madrid is beleszól a Barcelona elnökválasztásába?

Jövő vasárnap tartják a Barcelona labdarúgócsapatának elnökválasztását. A mostani vezető, a második ciklusának végéhez érő Joan Laportát pénteken vették nyilvántartásba, miután jóváhagyták az induláshoz szükséges aláírásait. Laporta ezután sajtótájékoztatót tartott, ahol keményen beleállt a kihívóba, Víctor Fontba. Ők ketten egyébként öt éve, a 2021-es választáson is összecsaptak, akkor Laporta majdnem kétszer annyi szavazatot zsebelt be, és magabiztosan nyert.

Joan Laporta (balra) és Raphinha még januárban, amikor a Barcelona megnyerte a Spanyol Szuperkupát (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Laporta magabiztosan állt ki a sajtó elé, ami nem is véletlen. Míg ő 8171 aláírást szedett össze, addig Font csak 5140-et – igaz, érdemes hozzátenni, hogy az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest Laporta egy kicsivel kevesebbet gyűjtött, míg a kihívója durván 400-zal többet, a különbség persze így is jelentős.

A kampányban újra előkerült a Barcelona szégyenfoltja, a Negreira-ügy

A hétköznapokban üzletemberként dolgozó Font a kampányban „Negreira Barcelonájaként” hivatkozott a csapatra, amelyet Laporta kikért magának. Mint ismert, a Negreira-ügy arról szól, hogy a 2023 elején napvilágot látott adatok alapján a Barcelona 2001 és 2018 között több mint hétmillió eurót fizetett ki José María Enríquez Negreirának, aki a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek. Laportára nézve ez azért terhelő, mert 2003 és 2010 között volt először a Barca elnöke.

– Elfogadhatatlan, hogy így írja le a Barcelonát.

Követelem, hogy kérjen bocsánatot a klubtól és a szurkolóktól!

Font felerősíti a Barca történetének legnagyobb lejárató kampányát, amelyet a Real Madrid szurkolótábora és a spanyol média vezényel. Elkeserítő látni, hogy Font a kezükre játszik, és okot ad nekik arra, hogy tapsoljanak neki ezen kijelentésekért – mondta Laporta, aki ezzel mintha arra utalt volna, hogy Víctor Font győzelmének a Real Madridnál is örülni fognak.

Laporta ezután kihangsúlyozta, Font az ilyen kijelentései miatt egész egyszerűen nem érdemli meg, hogy elnök legyen, emellett a mostani vezető hozzátette, a kihívója hatalomra kerülésével veszélybe kerülne a Barcelonánál minden, amit az elmúlt időszakban felépítettek.