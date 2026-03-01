A Barcelona elnöke beintett a Realnak, Flick Yamal kapcsán balhézott

A szombat délutáni rangadón a Barcelona első három gólját Lamine Yamal szerezte, aki először ért el mesterhármast a katalán csapat színeiben. Ezzel egyben meg is döntötte Lionel Messi rekordját, hiszen 18 évesen és 230 naposan hozta össze ezt a bravúrt, míg az argentin 19 éves és 259 napos volt, amikor először talált egy mérkőzésen háromszor a kapuba a katalánoknál. A spanyol tinédzser a Villarreal elleni mérkőzés után elmondta, hogy a közelmúltban nem tudta a maximumot nyújtani és részben emiatt nem is volt boldog, most viszont újra tudta élvezni a játékot. Vezérletével a címvédő Barcelona előnye négy pontra nőtt a hétfőn pályára lépő Real Madrid előtt a spanyol bajnokság tabelláján.

Lamine Yamal mellett Joan Laporta is szereplővé vált a Barcelona Villarreal elleni mérkőzésén. Fotó: NurPhoto/Urbanandsport

Lamine Yamal nem csak a mesterhármasa miatt volt középpontban

A Yamallal történt egyik incidens feszült pillanatokat is kiváltott a stadionban, a második félidő elején ugyanis a Barcelona futballistája a földön maradt a Pau Navarróval szembeni ütközés után, a Villarreal játékosai mégsem rúgták ki a labdát. A sportszerűtlen jelenetsor miatt a pályán lökdösődés, a két vezetőedző – Hansi Flick és Marcelino – között pedig heves szóváltás alakult ki, a sárga lapok után azonban kibékültek a felek, ezt utólag Flick is elismerte.

Flick és Marcelino balhéja:

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Marcelino and Hansi Flick are having a BIG and HEATED argument! pic.twitter.com/4VmKOy4kWT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026

Laporta a Realt szidta a Barcelona mérkőzésén

Volt azonban olyan jelenet, ami még nagyobb visszhangot váltott ki Spanyolországban. A Barcelona klubelnöke, Joan Laporta – aki februárban papíron, átmenetileg lemondott tisztségéről annak érdekében, hogy jogosult legyen indulni a hamarosan esedékes elnökválasztáson – ezúttal is ott volt a Camp Nou lelátóján, és

a találkozó elején a közönséggel együtt lelkesen énekelte a Real Madridot szidalmazó szurkolói dalt.

Ez még nem olyan váratlan, ám ami a fővárosi drukkerek között felháborodást okozott, az az obszcén gesztus, amit közben Laporta tett: ugrálva bemutatott a katalánokat üldöző csapatnak. A hozzászólók közül sokan a rivalizálás egy újabb fejezetének tekintik a történteket.

Laporta mutogatása:

🥳El xou de Laporta esclata al Camp Nou: botifarra i càntics contra el Madrid



👉https://t.co/A8pudEDD2u pic.twitter.com/u1LVW9Etoe — Esport3 (@esport3) February 28, 2026

A Barcelona legközelebb kedden lép pályára, a Király-kupa elődöntőjében négygólos hátrányból várja az Atlético Madrid elleni hazai visszavágót.