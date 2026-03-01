Igazi tavaszias idővel érkezik a meteorológiai tavasz

Vasárnap nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, csupán este jelenhetnek meg nagyobb területen vastagabb felhők a nyugati tájak fölött – írja előrejelzésében a HungaroMet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire -1 és +8 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: HungaroMet)

Hétfőn a sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.