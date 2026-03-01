ukrajnaeurópai uniószlovákiamagyarországlengyelország

Ukrán olajblokád: kiállt hazánk és Szlovákia mellett a volt lengyel kormányfő

Az Európai Uniónak közvetítő szerepet kellene vállalnia a Barátság kőolajvezeték ügyében, felháborító, hogy Brüsszel a témában nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett – jelentette ki Leszek Miller volt lengyel kormányfő.

Az EU-nak határozottan közben kellene járnia, ehelyett viszont Ukrajna oldalán áll – mondta Miller egy interjúban, amelyben arról kérdezték, kinek az oldalán áll az olajblokád kapcsán. 

Az európai uniós (EU-) tagállamok oldalán állok, Ukrajna nem egy uniós állam, Magyarország és Szlovákia pedig igen

– válaszolt Miller, akit a ma.sk idézett.

A volt lengyel kormányfő szerint Brüsszel "rosszabbul kezeli a két tagállamot, mint Ukrajnát". Miller azt is kifogásolta, hogy az EU nem fogadja el Szlovákia és Magyarország érvelését, úgy viselkedve, mintha "Ukrajna már EU-tag lenne, a két ország pedig kívül állna az unión". Egyben azt is nehezményezte, hogy az Európai Unió nem indított formális eljárást Ukrajnával szemben. 

Lengyelországnak is természetesen Szlovákia és Magyarország mellett kellene kiállnia a Barátság vezeték témájában

– fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy ha most ő lenne a lengyel kormányfő, megpróbálná meggyőzni Zelenszkijt, hogy „ne csináljon ilyet.”

Arra a kérdésre, hogy biztos-e abban, hogy Ukrajna szándékosan állította le a kőolajtranzitot, a politikus azt mondta: azt hiszi, hogy igen.

Nem hiszem, hogy a magyar és a szlovák kormányfő kitalált történeteket mesélnének, biztosan megvizsgálták a helyzetet

– jelentette ki, megjegyezve, hogy tudja, hogy Brüsszelben nagyon határozott a Pozsony és a Budapest iránti bizalmatlanság, de szem előtt kell tartani, hogy "Ukrajna a tagjelölt, nem pedig Szlovákia vagy Magyarország." 

Azon országok mellett kell szót emelni, amelyek benne vannak az EU-ban.Brüsszel vállalja fel a közvetítő misszióját, rendezze az ügyet, és ne támogassa Kijevet mindig, amikor ilyesmi történik

– fogalmazott Miller, aki 2001 októberétől 2004 májusáig volt Lengyelország kormányfője és hivatali ideje alatt lépett be Lengyelország az EU-ba.

