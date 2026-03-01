Ukrán olajblokád: kiállt hazánk és Szlovákia mellett a volt lengyel kormányfő

Az európai uniós (EU-) tagállamok oldalán állok, Ukrajna nem egy uniós állam, Magyarország és Szlovákia pedig igen

– válaszolt Miller, akit a ma.sk idézett.

A volt lengyel kormányfő szerint Brüsszel "rosszabbul kezeli a két tagállamot, mint Ukrajnát". Miller azt is kifogásolta, hogy az EU nem fogadja el Szlovákia és Magyarország érvelését, úgy viselkedve, mintha "Ukrajna már EU-tag lenne, a két ország pedig kívül állna az unión". Egyben azt is nehezményezte, hogy az Európai Unió nem indított formális eljárást Ukrajnával szemben.

Lengyelországnak is természetesen Szlovákia és Magyarország mellett kellene kiállnia a Barátság vezeték témájában

– fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy ha most ő lenne a lengyel kormányfő, megpróbálná meggyőzni Zelenszkijt, hogy „ne csináljon ilyet.”