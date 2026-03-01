Újabb, a magyar kormányt bíráló nyilatkozat látott napvilágot Ukrajnában: egy videóban Mikola Davidjuk ukrán politológus személyeskedve támadta Orbán Viktort.
Újabb ukrán támadás érte Magyarországot
Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek „valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban.”
A felvételen Davidjuk indulatos hangnemben arról beszél, hogy Ukrajnának „nincs szüksége” a magyar miniszterelnökre, mivel – állítása szerint – Magyarország sem fegyverrel, sem pénzügyi támogatással nem segíti Kijevet.
A videóban Davidjuk utalt az áramszállítás és az energetikai együttműködés kérdésére is, és azt állította:
Folyamatosan kérsz tőlünk valamit, állandóan azzal fenyegetőzöl, hogy leállítod az áramátadást, és minden alkalommal siránkozol, amikor azt (a kőolajvezetéket) leállítják.
– hangzik el a videóban, majd így zárja:
Fenyeget, hogy nem szabad akadályoznunk őt a győzelemben, és hogy (...) valamilyen álláspontot képviselünk. Képviseljük, és végig is visszük.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
