UkrajnaOrbán ViktorMagyarországfenyegetés

Újabb ukrán támadás érte Magyarországot

Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek „valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban.”

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 9:50
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb, a magyar kormányt bíráló nyilatkozat látott napvilágot Ukrajnában: egy videóban Mikola Davidjuk ukrán politológus személyeskedve támadta Orbán Viktort.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A felvételen Davidjuk indulatos hangnemben arról beszél, hogy Ukrajnának „nincs szüksége” a magyar miniszterelnökre, mivel – állítása szerint – Magyarország sem fegyverrel, sem pénzügyi támogatással nem segíti Kijevet. 

A videóban Davidjuk utalt az áramszállítás és az energetikai együttműködés kérdésére is, és azt állította: 

Folyamatosan kérsz tőlünk valamit, állandóan azzal fenyegetőzöl, hogy leállítod az áramátadást, és minden alkalommal siránkozol, amikor azt (a kőolajvezetéket) leállítják.

– hangzik el a videóban, majd így zárja:

Fenyeget, hogy nem szabad akadályoznunk őt a győzelemben, és hogy (...) valamilyen álláspontot képviselünk. Képviseljük, és végig is visszük.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok

Bayer Zsolt avatarja

Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu