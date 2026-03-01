Zelenszkij megszólalt az iráni háborúról: „a szomszédok elleni agresszióra végül mindig igazságos válasz érkezik”

„Összességében, ebben a teljes körű háborúban az oroszok több mint 57 ezer »Shahid« támadó drónt vetettek be népünk, városaink és energetikai infrastruktúránk ellen. Más országok is szenvedtek a terrorizmustól. Ezért igazságos lehetőséget adni az iráni népnek, hogy megszabaduljon a terrorista rezsimtől, és garantálni tudja minden olyan nemzet biztonságát, amely az Iránból származó terrorizmustól szenvedett” – közölte X-oldalán Zelenszkij.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az álláspontunk egyértelmű, és Ukrajna ezt már sokszor hangoztatta, többek között a közelmúltban is. Fontos az emberi életek lehető legnagyobb mértékű megőrzése. Fontos a háború terjedésének megakadályozása. Fontos, hogy az Egyesült Államok határozottan cselekedjen

– írta az ukrán elnök, hozzátéve: