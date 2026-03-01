ukrajnazelenszkijukrán

Zelenszkij megszólalt az iráni háborúról: „a szomszédok elleni agresszióra végül mindig igazságos válasz érkezik”

„A Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében zajló események gyorsan bontakoznak ki. Sajnos Ukrajna túlságosan is jól tudja, milyenek ezek az események. Bár az ukránok soha nem fenyegették meg Iránt, az iráni rezsim úgy döntött, hogy Putyin bűntársa lesz, és »Shahed«-ot biztosít neki, nemcsak drónokat, hanem technológiát is. Irán más fegyverekkel is ellátta Oroszországot” – írta bejegyzésében Zelenszkij. Az ukrán elnök fárszi nyelven posztolt, így is sikerült követelésekkel előállnia.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 10:55
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Összességében, ebben a teljes körű háborúban az oroszok több mint 57 ezer »Shahid« támadó drónt vetettek be népünk, városaink és energetikai infrastruktúránk ellen. Más országok is szenvedtek a terrorizmustól. Ezért igazságos lehetőséget adni az iráni népnek, hogy megszabaduljon a terrorista rezsimtől, és garantálni tudja minden olyan nemzet biztonságát, amely az Iránból származó terrorizmustól szenvedett” – közölte X-oldalán Zelenszkij.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Norway's Prime Minister following talks at Mariyinsky Palace in Kyiv on February 25, 2026, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az álláspontunk egyértelmű, és Ukrajna ezt már sokszor hangoztatta, többek között a közelmúltban is. Fontos az emberi életek lehető legnagyobb mértékű megőrzése. Fontos a háború terjedésének megakadályozása. Fontos, hogy az Egyesült Államok határozottan cselekedjen

– írta az ukrán elnök, hozzátéve:

Amikor Amerika határozott, a globális bűnözők gyengülnek. Ennek a megértésnek az oroszokhoz is el kell jutnia. Az emberek nem tudhatják a napot vagy az órát, de minden gonosz cselekedetre, terrorcselekményre és a szomszédok elleni agresszióra végül igazságos válasz érkezik.

 

Zelenszkij úgy fogalmazott:

Arra számítunk, hogy a közel-keleti régió végül biztonságosabbá és stabilabbá válik. Számos változás zajlik már e cél elérése érdekében. Ukrajna kész segíteni bármely nemzetnek a biztonság és az igazságosság növelésében, valamint a terrorista rezsimek megfékezésében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu