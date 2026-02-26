Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Robbie Keane nem tudott sokáig örülni a továbbjutásnak, a fejét fogta, majd ismét kiakadt

A Ferencváros hazai pályán 2-0-ra nyert, összesítésben pedig 3-2-vel kiejtette a Ludogorecet az Európa-liga-rájátszásban, ezzel nyolcaddöntős. Az FTC–Ludogorec lefújása után Robbie Keane vezetőedző a játékosait érthető módon az egekig dicsérte, aztán szóba került az NB I, és ezzel együtt a magyarszabály is. Keane-nek több sem kellett, az ír ismét kiakadt ezen. Per-Mathias Högmo, a Ludogorec edzője mindezek előtt elismerően beszélt a továbbjutó Fradiról.

Perlai Bálint
2026. 02. 26. 22:00
Robbie Keane egy éve kiesett, 2026-ban továbbjutott az Európa-liga-rájátszásban
Robbie Keane egy éve kiesett, 2026-ban továbbjutott az Európa-liga-rájátszásban Fotó: Polyák Attila
A Fradi ismét elszórakozott rengeteg helyzetet  a Ludogorec ellen, de így is 2-0-ra megnyerte a második mérkőzést a Groupama Arénában, így összesítésben 3-2-vel továbbjutott . A lefújást követően Robbie Keane és a vendégek edzője, Per-Mathias Högmo tartott sajtótájékoztatót, a Fradi trénere ismét kitért arra, hogy mennyire nonszensz a magyarszabály, emiatt nem is tartott sokáig az öröm az írnél.

Az FTC fordított a Ludogorec ellen, ezzel nyolcaddöntős az El-ben
Az FTC fordított a Ludogorec ellen, ezzel nyolcaddöntős az El-ben  Fotó: Polyák Attila

FTC–Ludogorec: elismerő bolgár szavak, az FTC-támadói jelentették a különbséget

Elsőként a norvég jött, aki elismerően beszélt a Fradiról.

– Gratulálunk a Ferencvárosnak a győzelemhez és a továbbjutáshoz, sok sikert nekik! Nagyon jó csapatuk van és elképesztő hangulatot teremtettek a szurkolóik. A csapat már hat meccset játszott az európai kupaporondon az irányításom alatt. Többek között legyőztük a Nizzát és a Fradit hazai pályán, remélem, a szurkolók láttak jó dolgokat, most viszont a támogatásukra van szükségünk. Mi nagyon motiváltak vagyunk az idény hátralévő részére. 

Ma megvolt az esélyünk továbbjutni, azonban az ellenfél csatáraival szemben sok párharcot vesztettünk, két gólt is engedtünk nekik. A második félidőben dominánsak voltunk, nagyon közel álltunk, hogy tizenegyest rúgjunk. 

Ha támadásban tudunk fejlődni, pontosabbak leszünk a kapu előtt, akkor a következő szintet el tudjuk érni – kezdte Högmo, aki ezután elmondta, a Ludogorec játékosa, Deroy Duarte nagyot hibázott a második FTC-gólnál. A norvég kiemelte a folytatásban, hogy a meccsen voltak domináns periódusaik, de a végén hiányoztak a jó döntések.

Robbie Keane a csapattal együtt ünnepelt a lefújás után
Robbie Keane a csapattal együtt ünnepelt a lefújás után  Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane: Ezt tényleg senki nem gondolta volna

– Les volt, mindegy, hogy mennyivel lógott be a játékos – kezdte Keane, amikor a hajrában történtekről kérdezték, amikor a videobíró kihívta a játékvezetőt, de végül nem büntetőt adott, hanem les miatt kifelé szabadrúgást.

Több gólt rúghattunk volna idegenben is, és most hazai pályán is, de nem, nem szerezhetsz mindig gólt. Taktikailag remekül felkészültünk a mérkőzésre, az akarat és a szervezettség kombinációja volt ez ma.

– Tudtam, hogy lesznek helyzeteink, én nyugodt voltam, a többiek kicsit izgultak. Legyünk őszinték, amikor kijött a sorsolás, és láttuk, hogy kikkel játszhatunk, senki nem gondolta, hogy idáig eljutunk. Ez már önmagában hatalmas gratuláció a csapatnak. Szerintem mi vagyunk a harmadik legkisebb költségvetéssel rendelkező klub a sorozatban, és a 16 között a Porto vagy a Braga ellen játszhatunk. Váó... – folytatta Keane.

Keane a magyarszabály miatt újra kiakadt

Keane Ötvös sérüléséről nem tudott egyelőre érdemi információval szolgálni, a magyar középpályást a 17. percben kellett lecserélni, csak az orvosok segítségével hagyta el a pályát. Keane kiemelte, az Ötvöst váltó Zachariassen becserélésével a célja az volt, hogy még támadóbb játékot mutasson a csapat. Ez bejött, hiszen gólt lőtt a norvég a 30. percben, ami – mint később kiderült – továbbjutást ért. A vezetőedző a többi cserét is kiemelte, Keane szerint a Fradi nagy erőssége, hogy ugyanazon a szinten vannak a kispadról beszálló labdarúgók is.

Majd jött a már-már szokásos rész a sajtótájékoztatón. A Fradi vasárnap a Kazincbarcika ellen játszik az NB I-ben, így hát újra öt magyarnak kell a pályán lennie, ha a zöld-fehérek szeretnék betartani a szabályokat. Több sem kellett Keane-nek, aki a fejét fogva válaszolt erre:

– Ez a probléma. Ez nem a szabályról szól, de ha van kettő-három sérültünk, akkor mit tudunk tenni? 

Ott vannak a kispadon olyan minőségi, külföldi játékosok, akik a szabály miatt nem tudnak játszani. Gondoljanak bele, de komolyan, ez nonszensz. Bence megsérült, ha Gruber is megsérülne, akkor az utánpótlásból hozunk fel egy fiatal srácot, aki a játékra nem áll készen.

Nincs ennek értelme. Sokan azt mondják, hogy nem szereplünk jól a bajnokságban, de egész egyszerűen nem tudunk úgy rotálni, ahogy azt mi szeretnénk – ezzel zárult Keane sajtótájékoztatója, aki sokadszorra mondta el, hogy ez a szabály így nem jó. Az megérne még egy cikket, hogy a Fradinál a tavasz során gondolják-e majd azt, hogy az ETO-val folytatott bajnoki küzdelemben elengedik a magyarszabályt, és mondjuk Robbie Keane ott is a Joseph-Yusuf kettős teszi fel előre.

A nyolcaddöntőben biztosan portugál csapat lesz az FTC ellenfele, a péntek 13 órakor sorra kerülő sorsoláson derül ki, hogy a Porto vagy a Braga következik márciusban.

Az FTC–Ludogorec El-mérkőzésen Ibrahim Cissé fontos mentésekkel vetette magát észre a meccs elején
Az FTC fordított a Ludogorec ellen, ezzel nyolcaddöntős az El-ben
1/36 Nyolcaddöntős a Fradi az Európa-ligában

 

 

