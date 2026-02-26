Robbie Keane nem tudott sokáig örülni a továbbjutásnak, a fejét fogta, majd ismét kiakadt

A Fradi ismét elszórakozott rengeteg helyzetet a Ludogorec ellen, de így is 2-0-ra megnyerte a második mérkőzést a Groupama Arénában, így összesítésben 3-2-vel továbbjutott . A lefújást követően Robbie Keane és a vendégek edzője, Per-Mathias Högmo tartott sajtótájékoztatót, a Fradi trénere ismét kitért arra, hogy mennyire nonszensz a magyarszabály, emiatt nem is tartott sokáig az öröm az írnél.

Az FTC fordított a Ludogorec ellen, ezzel nyolcaddöntős az El-ben Fotó: Polyák Attila

FTC–Ludogorec: elismerő bolgár szavak, az FTC-támadói jelentették a különbséget

Elsőként a norvég jött, aki elismerően beszélt a Fradiról.

– Gratulálunk a Ferencvárosnak a győzelemhez és a továbbjutáshoz, sok sikert nekik! Nagyon jó csapatuk van és elképesztő hangulatot teremtettek a szurkolóik. A csapat már hat meccset játszott az európai kupaporondon az irányításom alatt. Többek között legyőztük a Nizzát és a Fradit hazai pályán, remélem, a szurkolók láttak jó dolgokat, most viszont a támogatásukra van szükségünk. Mi nagyon motiváltak vagyunk az idény hátralévő részére.

Ma megvolt az esélyünk továbbjutni, azonban az ellenfél csatáraival szemben sok párharcot vesztettünk, két gólt is engedtünk nekik. A második félidőben dominánsak voltunk, nagyon közel álltunk, hogy tizenegyest rúgjunk.

Ha támadásban tudunk fejlődni, pontosabbak leszünk a kapu előtt, akkor a következő szintet el tudjuk érni – kezdte Högmo, aki ezután elmondta, a Ludogorec játékosa, Deroy Duarte nagyot hibázott a második FTC-gólnál. A norvég kiemelte a folytatásban, hogy a meccsen voltak domináns periódusaik, de a végén hiányoztak a jó döntések.