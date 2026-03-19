Nem áll ki példaképe ellen a vb-döntős, visszalépett a versenytől

Csütörtökön este Dublinban, a hetedik fordulóval folytatódik a 2026. évi Premier League alapszakasza a világ legjobb dartsjátékosainak. Az ír fővárosban nem lesz ott Gian van Veen, aki visszalépett az e heti állomástól, így a példakép és honfitárs, Michael van Gerwen elleni negyeddöntőtől.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 11:32
Elmarad Gian van Veen és Michael van Gerwen csütörtöki mérkőzése Fotó: PDC/Jonas Hunold
Hat fordulót követően a darts Premier League alapszakaszának tabelláját a walesi Jonny Clayton nyolcpontos előnnyel vezeti a második Luke Littler előtt, mögöttük viszont a harmadik és a hetedik helyezettet mindössze két pont választja el egymástól. Az újonc Gian van Veen a negyedik, ám ezen a hollandok világbajnoki döntőse csütörtökön biztosan nem tud javítani, ugyanis a dublini állomáson nem vesz részt. Példaképe, Michael van Gerwen játék nélkül jutott az elődöntőbe, miután honfitársa bejelentette: vesekő gyanújával kórházba került, és vissza kell lépnie az írországi viadaltól.

A holland dartsjátékos, Gian van Veen nem indul a dublini Premier League-állomáson Fotó: dpa/Henning Kaiser

A vesekővel küzdő Gian van Veen üzenete

A világranglista-harmadik holland dartsos a közösségi oldalán jelentette be, hogy nagyon szeretett volna az ír közönség ellen játszani, de ki kell hagynia a csütörtöki eseményt. Elmondása szerint vasárnap már tünetekkel játszott a későbbi győztes Wessel Nijman ellen a göttingeni European Tour-forduló nyolcaddöntőjében: – A fájdalom vasárnap reggel kezdődött, de sokkal rosszabb lett, amikor hazaértem Göttingenből. Tegnap reggel óta kórházban vagyok, és remélem, hogy ma vagy holnap hazamehetek – írta Gian van Veen csütörtök délelőtt.

Van Gerwen esélye a darts Premier League-ben

A 23 éves, tavaly Európa-bajnok Van Veen az eddigi hat játéknap közül háromszor már az első mérkőzését elveszítette, a másik három alkalommal viszont egészen a döntőig menetelt – igaz, azokat mind elveszítette. Az egyiket (az elsőt) épp Van Gerwen ellen, akivel azóta Dublinban játszhatott volna először a PL-ben, ha nem lenne a vesekő okozta fájdalom. A háromszoros világbajnok honfitárs is hagyott már ki PL-fordulót idén, ő egy hónapja a glasgow-i állomástól lépett vissza.

Michael van Gerwen az elődöntőben Stephen Bunting vagy a világbajnok Luke Littler ellen dartsozik csütörtök este, a másik ágon a pont nélküli Josh Rock Gerwyn Price-szal, míg a címvédő Luke Humphries az éllovas Jonny Claytonnal játszik a legjobb négy közé jutásért.

A jövő csütörtökön Dublinban folytatódó Premier League a 16 fordulós alapszakasz után, május 28-án a londoni négyes döntővel zárul.

Van Veen karrierjének eddigi legnagyobb sikere (a tavalyi Eb-címe):

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
