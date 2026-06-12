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LMBTQ-aktivista, volt SZDSZ-es és Soros-szervezetek tűntek fel az új oktatási miniszter mellett

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Hivatalba lépése után azonnal a genderpárti, baloldali szervezetekkel kezdett egyeztetéseket az új oktatási és gyermekügyi miniszter, és egymás után fogadta őket. Az Ellenpont kiderítette: az erősen liberális, maga is LMBTQ-párti Lannert Judit heteken keresztül lényegében kizárólag a baloldali, Soros-közeli, LMBTQ-lobbista szervezetek véleményét kérte ki.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:44
Lannert Judit oktatási miniszter, egyházi iskola Facebook, Lannert Judit oldala
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Régi ismerősök: Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője és Lannert Judit (Forrás: Facebook)

A tárcavezető június elején a liberális burokhoz tartozó roma vezetőkkel folytatta az egyeztetéseket. Elsőként Rézműves Melindát, a Romano Kher, Daróczi Annát, a Romaversitas, és Horváth Aladárt, a Roma Parlament képviselőjét hallgatta meg a minisztériumban. Daróczi feminista, emberjogi és LMBTQ-jogi aktivista. Sokat mondó, hogy a Soros-féle Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 2024-ben jelölte A legszabadabb magyar ember díjra. Horváth pedig a rendszerváltás utáni első szabad választáson az SZDSZ országos listájáról szerzett mandátumot, négy évig dolgozott az azóta megszűnt liberális párt parlamenti képviselőjeként. Később eggyel hátrébb lépett: először a Medgyessy-kormány, majd az első Gyurcsány-kormány idején, 2006-ig a Miniszterelnöki Hivatal szociálpolitikai tanácsadója volt.

Horváth Aladár volt SZDSZ-es parlamenti képviselő, az első Gyurcsány-kormány szociálpolitikai tanácsadója beszélget a Tisza-kormány oktatási miniszterével (Forrás: Facebook)

Másnap Soros Györgyhöz köthető szervezetek kerültek sorra. Lannert így a Tanítanék Mozgalom, a Civil Közoktatási Platform és az Oktatási Hálózat képviselőivel találkozott – idézte fel az Ellenpont.

Borítókép: Lannert Judit (Forrás: Facebook)

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