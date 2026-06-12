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A FIFA „történelmi kompromisszumot” jelentett be, jelentősen megváltozhat az átigazolási piac

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Alapjaiban formálja át a nemzetközi labdarúgás átigazolási rendszerét a FIFA legújabb reformcsomagja, amelyet a játékosok nemzetközi érdekvédelmi szervezetével, a FIFPRO-val, valamint klub- és liga-képviseletekkel folytatott többéves egyeztetések után fogadtak el. A FIFA változtatásai 2027. január 1-jén lépnek hatályba, és a szakértők szerint az elmúlt két évtized legmélyebb strukturális reformját jelentik a játékospiacon.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:21
A nemzetközi szövetség az eddigi legkomplexebb reformját hajtja végre Fotó: Alfredo Estrella Forrás: AFP
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A reform célja, hogy növelje a játékosok bevonását a saját piaci értékük alakulásába, és nagyobb pénzügyi transzparenciát teremtsen az átigazolási rendszerben.

Hosszabb szerződések fiatal játékosoknak

A módosítások a fiatal labdarúgókat is érintik. A jövőben bizonyos feltételek mellett a klubok akár öt évre is szerződtethetnek 18 év alatti játékosokat, szemben a korábbi hároméves maximummal.

A FIFA szerint ez nagyobb stabilitást biztosíthat a fiatal tehetségek fejlődésének, ugyanakkor szigorú garanciális feltételekhez kötik a hosszabb szerződéseket.

Új globális egyeztető fórum jön létre

A reformcsomag részeként létrejön egy állandó nemzetközi fórum is, amelyben a FIFA, a játékos-szakszervezetek, a klubok és a ligák képviselői közösen egyeztetnek majd a futballisták munkakörülményeiről, egészségvédelméről és a versenyrendszer szabályairól.

A megállapodás egyúttal több folyamatban lévő jogi vita lezárását is eredményezheti a FIFA és a játékos-képviseletek között.

FIFA-féle fordulópont a modern futballban

A FIFA szerint a most elfogadott szabálycsomag „történelmi kompromisszum”, amely egyszerre szolgálja a játékosok nagyobb mozgásszabadságát és a klubok kiszámíthatóbb működését. Elemzők szerint ugyanakkor a rendszer hosszú távon jelentősen átalakíthatja az átigazolási piac erőviszonyait is, mivel a kötelező kivásárlási záradékok és a játékosok közvetlen részesedése új tárgyalási dinamikát hozhat a klubok és futballisták között.

 

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