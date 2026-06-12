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Dermesztő képek a vb nyitómeccsén történt zavargásokról: elszabadult a pokol

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Sokkoló képek járják be a világot labdarúgó-világbajnokság csütörtök esti nyitómeccse környékén történt zavargásokról. Miközben a mexikóvárosi Azték Stadionban 82 ezer néző előtt zajlott a társházigazda Mexikó mérkőzése a Dél-afrikai Köztársaság ellen, az aréna nyolcas kapuja előtt súlyos zavargások törtek ki – nehézfegyverek, kőzápor, megvadult tüntetők és több száz rendőr.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:33
Komoly összecsapások zajlottak a tüntetők és a rendőrök között Mexikóban a vb nyitómeccse alatt Fotó: DANIEL CARDENAS Forrás: ANADOLU
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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Demonstrators clash with riot police near Banorte Stadium during the World Cup opener, in Mexico City, Mexico on June 11, 2026. Thousands of demonstrators marched toward Banorte Stadium to protest against the World Cup, while some clashed with riot police outside the stadium where the World Cup opener was taking place. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Riot police secure the area during a protest against the World Cup, in Mexico City, Mexico on June 11, 2026. Thousands of demonstrators marched toward Banorte Stadium to protest against the World Cup, while some clashed with riot police outside the stadium where the World Cup opener was taking place. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: A protester throws a plastic warning cone at the police as demonstrators clash with riot police near Banorte Stadium during the World Cup opener, in Mexico City, Mexico on June 11, 2026. Thousands of demonstrators marched toward Banorte Stadium to protest against the World Cup, while some clashed with riot police outside the stadium where the World Cup opener was taking place. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Riot police use shields to protect themselves during clashes with demonstrators near Banorte Stadium, in Mexico City, Mexico on June 11, 2026. Thousands of demonstrators marched toward Banorte Stadium to protest against the World Cup, while some clashed with riot police outside the stadium where the World Cup opener was taking place. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

 

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