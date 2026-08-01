Bözödújfalu tragédiája: új kiállítás idézi fel a víz alá süllyesztett falu történetét

A bözödújfalui katolikus templom 2008 novemberében. Később, 2014-ben a vízben álló torony leomlott (Fotó: wikipédia)

A kiállítást megnyitó Kinda István elmondta: számára az egykori falu nemcsak kutatási terület volt, hanem "egy teleírt lap a családi krónikából", hiszen gyerekkora több nyarát töltötte az elárasztott településen. Rámutatott: a múlt emlékeit őrző múzeum küldetését a legkorszerűbb technológiák segítségével tudja a leghatékonyabban betölteni. Mivel a kőből épült falak önmagukban nem mesélnek a közösségről, a 21. század eszközeire is szükség volt.

A tárlat valójában egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is jelzi, hogy a helyszínen élet volt.

Hugyecsek Balázs szentendrei vizuális művész a fény- és hanginstallációról elmondta: alapötlete az volt, hogy "valahogy hozzuk vissza annyira a vizet ebbe a térbe, amennyire még nem fájó", de mégis emlékeztet a 1988-as falurombolásra.

Bözödújfalu több mint 30 éve került víz alá, a vízből kimagasló római katolikus templom tornya azonban még két évtizedig a falurombolás jelképe maradt. A 2014-ben leomlott templomot közadakozásból építették újjá. A helyreállítást Csibi Attila Zoltán kezdeményezte, aki akkor az elárasztott településsel szomszédos Erdőszentgyörgy polgármestere volt. Kötelességének érezte, hogy maradandó emléket állítson a kisvárosban menedéket találó bözödújfalusiak szülőfalujának.