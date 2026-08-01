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Szalai Piroska: Rákosi és Ceausescu korába ugrott vissza Magyar Péter

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Magyar Péter azt állította az előző 16 évről, ami hazánkban legutóbb a Rákosi-korban, illetve a Ceausescu-féle Romániában volt – nyilatkozta lapunknak a Fidesz képviselője, Szalai Piroska a kormányfő szombati bejelentése kapcsán. A miniszterelnök ugyanis arról beszélt, hogy eddig súlyos energiahiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni a nagy cégeké helyett. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet. Különösen úgy, hogy a paksi atomerőmű a ’80-as években is szembenézett már a csekély vízszint okozta súlyos problémával, de akkor a létesítmény működőképes maradt. Szalai Piroska szerint a kormány jobban tenné, ha abbahagyná a politikai tisztogatást és nem rúgna ki több mérnököt.

Jakubász Tamás
2026. 08. 01. 18:10
Nem csak a forróság miatt izzadhat ezekben a napokban Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs
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– Ennek lényege, hogy az ország fogyasztóit, beleértve a lakosságot is, 18 különböző földrajzi-hálózati csoportra osztják. Ha elkerülhetetlen a lakossági hálózat érintése, akkor sem teljes sötétség jön, hanem a csoportokat maximum háromórás időtartamra, felváltva kapcsolják le, hogy egy-egy térség se maradjon tartósan áram nélkül – magyarázta a képviselő. Majd megerősítette: a lakosság tehát a védelmi lánc biztonságos oldalán áll, azaz a lekapcsolási sorrend legvégén szerepel, mint az a csoport, amelyet a legkésőbb, kizárólag végszükség esetén érinthet csak korlátozás.

Rákosi idejében volt ilyen...

A képviselő ezután visszatekintett a múltba. – Bár a szocialista iparpolitika a nehézipart helyezte előtérbe, a lakosságot közvetlenül érintő korlátozás bevezetése az 1950-es évek végétől kezdve tabunak számított. A Rákosi korszakban volt csak máshogyan – mutatott rá Szalai Piroska. Felidézte:

abban az időben előfordult, hogy amikor az elavult áramhálózat nem bírta, a lakosság helyett a nehézipari nagyüzemek felé terelték az áramot. 

Akkor rendszeresek voltak a be nem jelentett, helyi áramszünetek, és megszabták azt is, hogy a lakosság milyen teljesítményű elektromos készülékeket, mondjuk vasalót és hősugárzót használhatott.

… de később már nem

A képviselő ezután arról beszélt, hogy a Kádár-korszakban megváltoztatták a fogyasztáskorlátozási menetrendeket és ha leállás volt, az az ipart érintette elsőként. A politikus 1979 és 1987 nagy havazásokat hozó teleit felidézve arról beszélt, energiahiány idején a kormány a gyárakat, a nehézipari üzemeket és az állami vállalatokat kötelezte a termelés visszafogására vagy éjszakai műszakra való átállásra. Adott esetben a közvilágítást korlátozták, például úgy, hogy csak az egyik oldalon világítottak az utcai lámpák. 

– A lakások sötétbe borulását már akkor is el akarták kerülni és ez a hozzáállás nem változott meg a rendszerváltás után sem – fogalmazott Szalai Piroska, hozzátéve: amiről Magyar Péter szombaton beszélt, az idehaza legutóbb Rákosi Mátyás Magyarországán, az 1950-es évek közepéig volt, később meg a Ceausescu-féle Romániában.

Annak idején megoldották

A Fidesz képviselője kitért a Paksi Atomerőmű helyzetére is. A létesítmény 1982 karácsonyán kezdett véglegesen termelni. Rögtön a következő évben, 1983-ban Pakson nagyon alacsony volt a Duna vízszintje. 

– Akkor a vízügyi szervek rendkívüli műszaki beavatkozással oldották meg az atomerőmű hűtését – idézte fel Szalai Piroska. Harmadfokú készültséget rendeltek el, több mint ötszáz vízügyest rendeltek Paksra és kivezényelték a katonaságot is. Odavittek 71 szivattyút, 132 teherautót, darukat és közel két kilométernyi csővezetéket építettek. Úgynevezett szádfalat emeltek, lezárták a hidegvízcsatornát, és több tucat szivattyúval emelték át a Duna vizét. – Az erőmű működését fenntartották, ehhez persze az bizonyosan kellett, hogy akkor megnézzék a hosszabb távú meteorológiai és vízügyi előrejelzéseket, így nem csak akkor vették észre, hogy baj van, amikor véletlenül kinéztek a mederre – vélekedett az ellenzéki politikus.

„Mégis csak felháborító!”

– Senki sem sírja vissza a Kádár-kort, az ugyanakkor felháborító, hogy Magyar Péter hazugsággal másra próbálja terelni a felelősségét – mondta a Fidesz képviselője. 

Ezután azt javasolta, hogy a kabinet hagyja abba a politikai tisztogatást és ne rúgjon ki több mérnököt, akkor sem, ha nem tesz hűbéresküt a Tiszának. 

Emellett azt is jónak tartaná, hogy ha már állandóan a miniszterelnök és környezete kezében van a telefon, időnként kattintsanak a hosszú távú időjárás-előrejelzésre.



 

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