Néhány napja mindössze 33 centiméter volt a vízállás, ami kapcsán Pálinkás Imre Pál a tömeges halpusztulás veszélyére figyelmeztetett. Jelenleg a Velencei-tó több strandján is fürdőzési tilalom van érvényben.
Nehézgépekkel a környezetvédelemért: így mentené meg a Velencei-tavat a Tisza-kormány
Munkagépekkel próbálja megmenteni a kritikusan alacsony vízszintű Velencei-tavat a Tisza-kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette: tíz helyszínen kezdik meg a felhalmozódott iszap eltávolítását és a vízterek közötti átjárók mélyítését. A drasztikus beavatkozásra Gajdos szerint a tó vízállása történelmi mélypontra süllyedt vízszintje miatt van szükség. A szakemberek eközben egyre súlyosabb ökológiai következményekre figyelmeztetnek.
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