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Hat gól, rekkenő hőség, döbbenetes kapushiba az NB I-ben

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Elképesztő meccsen, irgalmatlan potyagóllal mentett pontot az MTK a Honvéd ellen a labdarúgó NB I-ben. Az embertelen hőségben lejátszott meccsen láttunk egy óriási bombagólt, miközben a nézők szinte elolvadtak a lelátón. Az MTK 3-2 után sem adta fel, az utolsó pillanatban egyenlítettek, nem akármilyen potyagóllal.

Magyar Nemzet
2026. 08. 01. 19:36
A Honvéd fordulatos meccsen majdnem legyőzte az MTK-t, de a vége 3-3 lett Forrás: Kispest-Honvéd
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A 86. percig úgy tűnt, hogy a két csapat megosztozik a pontokon. Végül meg is osztoztak, de nem mindennapi végjáték után Előbb az MTK kapusa, Demjén nagyon rossz ütemben jött ki a kapuból, s elütötte Kántort. A tizenegyest Csontos értékesítette, ezzel 3-2 lett az állás. A Honvéd tizenegyest megelőző támadását három cserejátékos hozta össze, ami azért jelentős bravúrnak számított. 

Majd jött a 94. perc. Ekkor Bakit egy szabálytalanság után kiállította a bíró, így a Honvéd emberhátrányban fejezte be a meccset. Ez a szabálytalanság viszont végzetesnek bizonyult. A 95. percben ugyanis Bognár István szabadrúgást végezhetett el, rá is lőtte, úgy tűnt, hogy Tujvel megfogja, de inkább beejtette a labdát a kapuba. Ekkora kapushibát ezen a szinten nagyon ritkán lehet látni. 

Ezzel a meccs 3-3-as döntetlennel ért véget, a Kispest elképesztő lehetőséget szalasztott el, hiszen már-már a kezében volt a győzelem.

Labdarúgó NB I, 2. forduló: Honvéd-MTK 3-3 (2-1)

NB II: Kikapott a Videoton

Három mérkőzést rendeztek meg szombat délután a labdarúgó NB II-ben, hármat viszont a nagy hőség miatt elhalasztottak. A tavaly még NB I-es Kazincbarcika 3-1-re legyőzte a Videotont. A Gyirmót 2-1-re nyert a Kozármisleny ellen, míg a Kecskemét és a Tiszakécske 1-1-es döntetlent játszott egymással.

 

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