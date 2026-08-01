Hat gól, rekkenő hőség, döbbenetes kapushiba az NB I-ben

A 86. percig úgy tűnt, hogy a két csapat megosztozik a pontokon. Végül meg is osztoztak, de nem mindennapi végjáték után Előbb az MTK kapusa, Demjén nagyon rossz ütemben jött ki a kapuból, s elütötte Kántort. A tizenegyest Csontos értékesítette, ezzel 3-2 lett az állás. A Honvéd tizenegyest megelőző támadását három cserejátékos hozta össze, ami azért jelentős bravúrnak számított.

Majd jött a 94. perc. Ekkor Bakit egy szabálytalanság után kiállította a bíró, így a Honvéd emberhátrányban fejezte be a meccset. Ez a szabálytalanság viszont végzetesnek bizonyult. A 95. percben ugyanis Bognár István szabadrúgást végezhetett el, rá is lőtte, úgy tűnt, hogy Tujvel megfogja, de inkább beejtette a labdát a kapuba. Ekkora kapushibát ezen a szinten nagyon ritkán lehet látni.

Ezzel a meccs 3-3-as döntetlennel ért véget, a Kispest elképesztő lehetőséget szalasztott el, hiszen már-már a kezében volt a győzelem.

Labdarúgó NB I, 2. forduló: Honvéd-MTK 3-3 (2-1)