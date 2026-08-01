Infantino kétségbeesett hátraarca sem segít a bukott FIFA-elnökön

Az UEFA most kiadott közleményében a felelősök megnevezését és megbüntetését követelte. Azt is leírták, hogy az a vezetési módszer, amelyet a FIFA elnöke eddig képviselt, nem folytatható tovább. Az összes konföderációnak együtt kell kidolgoznia a megújuló FIFA működési tervét. Leszögezték azt is, hogy a FIFA bankszámláin pakoltatott pénzeket a futball fejlesztésére kell fordítani.

A FIFA és Infantino is hallgat

A FIFA egyelőre nem reagált ezekre a felvetésekre. Gianni Infantino most megpróbál időt, s ezzel életet nyerni. Abban azonban aligha bízhat, hogy a súlyos botrány hullámai napokon belül elülnek.

A FIFA-elnökét támadóknak elemi érdekük, hogy a botrányt napirenden tartsák, de még fontosabb dolog lenne villámgyorsan egy olyan elnökjelöltet találni, akit legalább 106 tagország elfogad.

Ugyanakkor Jogos a kérdés, hogy a futball befolyásos szereplői miért nem léptek közbe korábban. Csak az elmúlt hónapokban számos olyan eset volt, amikor úgy érezhették, hogy a FIFA elnöke a sport és a labdarúgás ellen cselekszik. Hol voltak ezek az emberek akkor, amikor a világbajnokság idején kirobbant a Balogun-affér, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump odatelefonált a FIFA-nak és gyakorlatilag visszarakatta az amerikai csapatba a piros lap miatt eltiltott támadót. Az Infantinót most támadók könnyen átlépnek ezen, s ezt is megtehetik. A Balogun-ügy súlyos volt, de alapjaiban nem rengette meg a világ labdarúgását. Ez a mostani eseménysorozat azonban igen.