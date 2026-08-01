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Infantino kétségbeesett hátraarca sem segít a bukott FIFA-elnökön

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Bár Gianni Infantino, a FIFA elnöke szombat reggelre teljes visszavonulót fújt, úgy tűnik, ez nem elég az UEFA-nak. Az Európai labdarúgó-szövetség bizalma megrendült a svájci-olasz sportvezetőben. Ám Európa egyedül nem tudja megbuktatni Gianni Infantinót, ahhoz más kontinensekről is össze kell szedni a támogatókat. Gianni Infantino szinte lehetetlen helyzetben van.

Lantos Gábor
2026. 08. 01. 16:26
Sokan abban reménykednek, hogy ez itt már Gianni Infantino búcsúinetegtése Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
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Az UEFA most kiadott közleményében a felelősök megnevezését és megbüntetését követelte. Azt is leírták, hogy az a vezetési módszer, amelyet a FIFA elnöke eddig képviselt, nem folytatható tovább. Az összes konföderációnak együtt kell kidolgoznia a megújuló FIFA működési tervét. Leszögezték azt is, hogy a FIFA bankszámláin pakoltatott pénzeket a futball fejlesztésére kell fordítani.

A FIFA és Infantino is hallgat

A FIFA egyelőre nem reagált ezekre a felvetésekre. Gianni Infantino most megpróbál időt, s ezzel életet nyerni. Abban azonban aligha bízhat, hogy a súlyos botrány hullámai napokon belül elülnek. 

A FIFA-elnökét támadóknak elemi érdekük, hogy a botrányt napirenden tartsák, de még fontosabb dolog lenne villámgyorsan egy olyan elnökjelöltet találni, akit legalább 106 tagország elfogad.

Ugyanakkor Jogos a kérdés, hogy a futball befolyásos szereplői miért nem léptek közbe korábban. Csak az elmúlt hónapokban számos olyan eset volt, amikor úgy érezhették, hogy a FIFA elnöke a sport és a labdarúgás ellen cselekszik. Hol voltak ezek az emberek akkor, amikor a világbajnokság idején kirobbant a Balogun-affér, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump odatelefonált a FIFA-nak és gyakorlatilag visszarakatta az amerikai csapatba a piros lap miatt eltiltott támadót. Az Infantinót most támadók könnyen átlépnek ezen, s ezt is megtehetik. A Balogun-ügy súlyos volt, de alapjaiban nem rengette meg a világ labdarúgását. Ez a mostani eseménysorozat azonban igen. 

US President Donald Trump (R) and FIFA President Gianni Infantino (L) wave during the award ceremony of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Úgy tűnik, hogy az amerikai elnök, Donald Trump sem akar segíteni - Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A FIFA elnöke most csak abban bízhat, hogy az előtte álló napokat-heteket úgy sunnyoghatja el, hogy mire eljön az elnökválasztási kampány, ismét erőre kap. Ez azonban a mostani állapotokat nézve eléggé valószínűtlen.

 A helyzetét gyengíti, hogy Donald Trump nem volt hajlandó semmilyen véleményt nyilvánítani ebben a mostani botrányban. Azaz nem védte meg Infantinót. 

A világ labdarúgásának számára ez az ügy nagyon nyugtalanító. 2016-ban Gianni Infantino azért lehetett elnök, mert elődje, a velejéig korrupt Sepp Blatter körül elfogyott a levegő. A FIFA tagjai azért emelték pajzsra a svájci-olaszt, mert benne látták azt az embert, aki képes lett volna megtisztítani a besározódott FIFA-t. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség akkor sokkal rosszabb anyagi helyzetben volt, mint most. A főszponzorok sorra elmenekültek, a költségvetésben 550 millió dolláros hiány keletkezett. Infantino akkor teljes szakmai, erkölcsi és gazdasági megújulást ígért. Ez utóbbit mondjuk be is tartotta – az más kérdés, hogy milyen áron. Most legfeljebb azzal érvelhet, hogy tíz év alatt kirántotta a FIFA-t a gazdasági bajokból és a csőd széléről a világ leggazdagabb sportszervezetévé tette. Ám könnyen lehet, hogy Infantino életben maradásához ez is kevés lesz.

 

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