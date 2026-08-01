Hétfőn este a Farul Constanta elleni hazai találkozón az is világosabb lesz, hogy a bukaresti közönség és a játékosok miként fogadják a kiesést, valamint a vezetőség kritikáit.
Nevetség tárgyává vált a román rekorder, megtalálták a bűnbakokat
A labdarúgó Konferencialiga második selejtezőkörének talán legnagyobb meglepetését a lett kupagyőztes okozta. Az Auda kettős győzelemmel, 7-3-as összesítéssel búcsúztatta a román rekordbajnokot. A FCSB európai kupakalandja ezúttal nem tartott sokáig, válaszul a bukarestiek klubtulajdonosa, Gigi Becali máris következményeket ígért.
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