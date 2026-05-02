A magyargyűlölő román klubelnök megalázta a Csíkszeredát, amely győzött ellene
Meglepetésre a székelyföldi Csíkszereda 1-0-ra legyőzte a román labdarúgó-bajnokság címvédőjét, az FCSB-t péntek este. A vereséget nem viselte jól az egykor Steaua Bucuresti néven futó klub elnöke, aki szavakkal alázta meg a magyar gyökereit büszkén vállaló csapatot: a magyargyűlölő Gigi Becali szerint ez nem is volt fontos meccs – ha az lenne, 20-0-ra összetörnék a Csíkszeredát.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
