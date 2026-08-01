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Már hétvégén teljesen leállhat Paks – harmadfokú vízkorlátozást és új kormányrendeletet jelentett be Magyar Péter

Magyar Péterpaksmavirdunahőség

Már hétvégén teljesen leállhat Paks – harmadfokú vízkorlátozást és új kormányrendeletet jelentett be Magyar Péter

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Már a hétvégén leállíthatják a paksi erőművet, korlátozzák a vasúti teherforgalmat, minden díszkivilágítást lekapcsolnak, tilos a sportpályák füvének locsolása ivóvízzel – ilyen és ehhez hasonló döntéseket hozott a védelmi munkacsoport a péntek éjszakai ülésén. Magyar Péter bejelentette, az új kormányrendelet értelmében szankcionálható lesz az a cég, amelyik az önkéntes vállalását nem tartja be.

Gidró Kriszta
2026. 08. 01. 10:59
Fotó: Mirkó István
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Az előző kormányra mutogat és fenyegetőzik Magyar Péter

A kormányfő az intézkedések szükségességének magyarázata közben újabb kirohanást intézett az Orbán-kormánnyal szemben, és nekiment a korábbi kormánypártok tagjainak is. Mint fogalmazott, az átalakított korlátozási protokollal megváltoztatják az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Szerinte a volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik. 

Magyar Péter ezután fenyegetőzésbe kezdett, azt mondta: felszólítja a politikai élet bukott szereplőit, hogy hagyjanak fel a honfitársaik félrevezetésével, állítsák le a hazugságok és dezinformációk terjesztését és ebben a rendkívül nehéz helyzetben ne akadályozzák a védekezési munkát, ha már segíteni nem tudják vagy nem akarják. Akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és akadályozzák a védekezés sikerességét, felelni fognak a tetteikért.

 

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