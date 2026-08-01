Már hétvégén teljesen leállhat Paks – harmadfokú vízkorlátozást és új kormányrendeletet jelentett be Magyar Péter

Az előző kormányra mutogat és fenyegetőzik Magyar Péter

A kormányfő az intézkedések szükségességének magyarázata közben újabb kirohanást intézett az Orbán-kormánnyal szemben, és nekiment a korábbi kormánypártok tagjainak is. Mint fogalmazott, az átalakított korlátozási protokollal megváltoztatják az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Szerinte a volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik.