Már hétvégén teljesen leállhat Paks – harmadfokú vízkorlátozást és új kormányrendeletet jelentett be Magyar Péter

Az előző kormányra mutogat és fenyegetőzik Magyar Péter
A kormányfő az intézkedések szükségességének magyarázata közben újabb kirohanást intézett az Orbán-kormánnyal szemben, és nekiment a korábbi kormánypártok tagjainak is. Mint fogalmazott, az átalakított korlátozási protokollal megváltoztatják az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Szerinte a volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik.
Magyar Péter ezután fenyegetőzésbe kezdett, azt mondta: felszólítja a politikai élet bukott szereplőit, hogy hagyjanak fel a honfitársaik félrevezetésével, állítsák le a hazugságok és dezinformációk terjesztését és ebben a rendkívül nehéz helyzetben ne akadályozzák a védekezési munkát, ha már segíteni nem tudják vagy nem akarják. Akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és akadályozzák a védekezés sikerességét, felelni fognak a tetteikért.
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