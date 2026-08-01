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Rendkívüli bejelentést tett ma reggel a Paksi Atomerőmű

energiaválságkezeléshőség

Nem érnek célt a Tisza-kormány erőlködései, van olyan település ahol tovább nőtt a vízfogyasztás

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Adós a kormányzat a valós válságkezeléssel.

Magyar Nemzet
2026. 08. 01. 9:37
Úgy tűnik, nem tud megbírkózni a hőséggel a Tisza-kormány Fotó: Pexels
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Nem érnek célt a Tisza-kormány próbálkozásai

A rendkívüli hőség miatt az elmúlt napokban a kormány több alkalommal is arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint csökkentsék az esti villamosenergia-fogyasztást, mérsékeljék a háztartási gépek használatát, valamint takarékoskodjanak a vízzel. A témában Magyar Péter miniszterelnök is több videóüzenetet tett közzé. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem ért célba mindenhol, Dunabogdány vélhetően csak az egyik település a sok közül.

A Tisza-kormánynan ettől hatkonyabb intézkedéseket kellene tennie. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett két videó alatt több száz hozzászólás jelent meg, amelyek jelentős része kritikusan reagált az energiaellátási helyzetről szóló kormányzati tájékoztatókra. A Paksi Atomerőműnél tartott rendkívüli sajtótájékoztató után sokan azt vetették fel, hogy a jelenlegi problémákra a kabinetnek megoldást kellene kínálnia, nem pedig magyarázatokat.

 

 

 

 




 

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