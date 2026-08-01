Nem érnek célt a Tisza-kormány erőlködései, van olyan település ahol tovább nőtt a vízfogyasztás

Nem érnek célt a Tisza-kormány próbálkozásai

A rendkívüli hőség miatt az elmúlt napokban a kormány több alkalommal is arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint csökkentsék az esti villamosenergia-fogyasztást, mérsékeljék a háztartási gépek használatát, valamint takarékoskodjanak a vízzel. A témában Magyar Péter miniszterelnök is több videóüzenetet tett közzé. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem ért célba mindenhol, Dunabogdány vélhetően csak az egyik település a sok közül.

A Tisza-kormánynan ettől hatkonyabb intézkedéseket kellene tennie. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett két videó alatt több száz hozzászólás jelent meg, amelyek jelentős része kritikusan reagált az energiaellátási helyzetről szóló kormányzati tájékoztatókra. A Paksi Atomerőműnél tartott rendkívüli sajtótájékoztató után sokan azt vetették fel, hogy a jelenlegi problémákra a kabinetnek megoldást kellene kínálnia, nem pedig magyarázatokat.







