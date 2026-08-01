Oroszország ismét elzárja a csapot, a hatás Magyarországra is begyűrűzik

A kormányfő a napokban közölte: egyeztetett a Mollal, valamint a stratégiai készleteket kezelő szervezetekkel, és bár a nagykereskedelmi árak további emelkedésére számít, a kiskereskedelmi árak szerinte nem nőnek tovább jelentősen.
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Az orosz kormány fél évre hosszabbítja meg benzin és a dízel exportjának tilalmát a belföldi üzemanyag-ellátás védelme érdekében. A döntés tovább szűkítheti a régiós kínálatot. Magyarországon már így is meredeken emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a Mol százhalombattai finomítója pedig továbbra is csak félkapacitással működik. A kormány szerint ugyanakkor a kutakon nem várható drasztikus drágulás.
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