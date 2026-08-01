Trafikláncot nyithatna a NAV, annyi cigarettát foglalt le idén

Blokkolták az internetet is

Szintén az idei nagy fogások között szerepel az az illegális dohánygyár, amelyet ugyancsak a Dél-Alföldön kapcsoltak le. Az engedély nélkül működő üzemben teljes gyártósor működött, ahol a nyersanyag feldolgozásától egészen a késztermék előállítá­sáig minden munkafázist elvégeztek.

Az épületegységet teljes hang- és hőszigetelés védte, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal garantálták. Az elkövetők különösen óvatosak voltak, ugyanis a gyár környezetében blokkolták a GSM-, rádió- és wifihálózatokat, mindemellett katonai és titkosszolgálati technológiai eszközökkel, röntgenberendezéssel próbálták kiszűrni a járművekben elhelyezett esetleges nyomkövetőket.

Az esetleírásban a NAV kitért arra is, hogy a csoport hamis rendszámokat is szerzett és felvezető járműveket is bevetettek a zökkenőmentes szállításért, miközben a kapcsolatot titkosított csatornán keresztül tartották. Merthogy a magyarországi gyárat egy Szlovákiába telepített alapanyagraktár látta el. Az illegális cigarettaüzemben talált alapanyagok több mint 1,5 millió doboz hamis cigaretta előállításához voltak elegendők. A láthatóan profi módon dolgozó öttagú csapatra egyszerre, összehangoltan csapott le a magyar és a szlovák hatóság. Az öt férfit – egy-egy magyar és szlovák, illetve három ukrán állampolgárt – tetten érték és elfogták. S a testkamerás felvételeket tartalmazó fegyveres rajtaütésről videót is készítettek, amit közzé is tettek. Ha nem látott még illegális dohánygyárat, itt bepótolhatja.