cigarettacsempészNAV

Trafikláncot nyithatna a NAV, annyi cigarettát foglalt le idén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tizenötezer alkalommal csapott le az év első felében az adóhivatal a hazai dohány-feketekereskedelem szereplőire. A hatóság majdnem kilencmilliárd forint értékű illegális terméket vont ki a forgalomból, a legnagyobb tételt az 51 millió szál lefoglalt cigaretta adta.

Jakubász Tamás
2026. 08. 01. 7:35
NAV, illegális dohánygyár, Dél-Alföld, 2026 június
Gépsor egy Dél-Alföldön berendezett illegális dohánygyárban, amit a NAV júniusban kapcsolt le. Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Blokkolták az internetet is

Szintén az idei nagy fogások között szerepel az az illegális dohánygyár, amelyet ugyancsak a Dél-Alföldön kapcsoltak le. Az engedély nélkül működő üzemben teljes gyártósor működött, ahol a nyersanyag feldolgozásától egészen a késztermék előállítá­sáig minden munkafázist elvégeztek.

Az épületegységet teljes hang- és hőszigetelés védte, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal garantálták. Az elkövetők különösen óvatosak voltak, ugyanis a gyár környezetében blokkolták a GSM-, rádió- és wifihálózatokat, mindemellett katonai és titkosszolgálati technológiai eszközökkel, röntgenberendezéssel próbálták kiszűrni a járművekben elhelyezett esetleges nyomkövetőket.

Az esetleírásban a NAV kitért arra is, hogy a csoport hamis rendszámokat is szerzett és felvezető járműveket is bevetettek a zökkenőmentes szállításért, miközben a kapcsolatot titkosított csatornán keresztül tartották. Merthogy a magyarországi gyárat egy Szlovákiába telepített alapanyagraktár látta el. Az illegális cigarettaüzemben talált alapanyagok több mint 1,5 millió doboz hamis cigaretta előállításához voltak elegendők. A láthatóan profi módon dolgozó öttagú csapatra egyszerre, összehangoltan csapott le a magyar és a szlovák hatóság. Az öt férfit – egy-egy magyar és szlovák, illetve három ukrán állampolgárt – tetten érték és elfogták. S a testkamerás felvételeket tartalmazó fegyveres rajtaütésről videót is készítettek, amit közzé is tettek. Ha nem látott még illegális dohánygyárat, itt bepótolhatja.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekmagyar nemzet

Az első szám – mától hetilap a Magyar Nemzet

Néző László avatarja

Augusztus elsején hetilappá vált a nyomttott Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.