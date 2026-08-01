Hetvenöt éve kezdődött a Márton Áron és társai elleni per Bukarestben

Márton Áron egy pillanatra sem tört meg
Márton Áron közel hat évig volt börtönben, ezt követően pedig tíz évig tartott a házi őrizete. A kényszerlakhelyet végül 1967. november 22-én oldották fel.
Denisa Bodeanu, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács levéltárosa megerősítette, hogy Márton Áron nem ígért semmit a kommunista hatalomnak szabadulásáért cserébe. Ezt a kommunista hatóságok 1955 márciusára tudomásul vették. A Petru Grozával folytatott tárgyalások jegyzőkönyve alapján a szent életű püspök ezt mondta a
Engem hagyjanak továbbra is börtönben. Nehéz a börtönélet, de ha kedves is számomra a szabadság, nem ragaszkodom hozzá bármi áron.
Noha Márton Áron szabadon mozoghatott, a kommunista államhatalom ellenőrzése egy pillanatra sem szűnt meg.
2024. december 18-án Ferenc pápa jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri, hogy Márton Áron püspök hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Ennek köszönhetően elnyerte a „Tiszteletreméltó” (Venerabilis) címet, ami a boldoggá avatást megelőző legfontosabb egyházi elismerés.
A gyulafehérvári főegyházmegye 2026. február 12-én nyitotta meg hivatalosan a Márton Áron 130 emlékévet Kolozsváron a Szent Mihály-templomban, pontosan 87 évvel azután, hogy a püspököt 1939. február 12-én ugyanebben a templomban szentelték püspökké. Az emlékév egyik legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy Márton Áron üzenete a fiatal generációkhoz is eljusson.
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