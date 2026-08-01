A Kisvárda egy hét múlva a Újpestet fogadja, míg a Puskás Akadémia az MTK otthonába látogat a következő fordulóban.
A saját fegyverükkel megvert felcsútiak jó úton haladnak
A labdarúgó NB I 2. fordulójának nyitómérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia otthonában. A felcsúti összecsapás után Babó Levente csalódottan, mégis bizakodóan értékelt. A túloldalon Supka Attila nagy dolognak tartja, hogy sikert tudott elérni együttese.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!