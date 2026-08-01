A Barcelona máris sztárnak hívta Yaakobishvili Áront, aki két tizenegyes hárításával debütált

A Barcelona az angliai túra során a szintén másodosztályú Preston North End ellen játszik még, majd Olaszországban a Nottingham és az Udinese lesz az ellenfele, mielőtt hazatér, és fogadja az egyiptomi Al-Ahlit. A bajnokság augusztus 23-án, az Elche otthonában startol a katalánoknak, akár Yaakobishvilivel a soraikban.