Szalai Piroska: A kormány dilettáns vagy lusta, de mi összefogással legyőzhetjük a válságot

A politikus kijelentette, kár volt a zöldeknek engedve az uniós pénzek lehívására készített tervből kidobni az Orbán-kormány által Tiszaújvárosba és Visontára tervezett 1650 MW gáztüzelésű erőmű építését. Helyette ugyan betettek 4000 MW beépített teljesítményű szélerőmű beruházást, de ha összes működne, akkor is legfeljebb tíz százalék hatásfokkal kalkulálhatunk, s az a 400 MW nem megoldás ilyenkor!

Itt is látszik a kormány dilettantizmusa, könnyen megvezetik a lobbisták sajnos

– írta a képviselő.

A politikus felkért mindenkit, hogy ha a mostani kormány nem is ért rá érdemi szakpolitikai intézkedéseket elvégezni, s ilyen helyzetbe sodort bennünket, akkor is tegyünk meg mindent, amit csak tudunk. Lehet, hogy úgy gondoljuk, ez nem elég a krízis megoldására, de ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. Szalai Piroska azt kérte,

a mosógépet, mosogatógépet, autótöltőt programozzuk úgy be, hogy csak 22 óra után induljon el.

a klímával 17 óra előtt temperáljuk a lakásunkat, s mellette használjunk minden olyan praktikát, amit a nagyanyáink is használtak (függönyök, sötétítők, hajnali szellőztetés), kinek mi a legbeváltabb gyakorlat.

most érdemes átgondolni a lakásunkban a későbbre tervezett beruházásokat, s esetlegesen az árnyékolási és szigetelési lehetőségeket is megvizsgálni (redőny, fólia, nyílászárócsere).

Végül, de nem utolsó sorban én sajnos tartok tőle, hogy mivel az EU és más külföldi erők elvárják a kormánytól a rezsicsökkentés eltörlését vagy a támogatott kör jelentős leszűkítését, a mostani krízishelyzetben történő drága áramvásárlással fogják indokolni ezt a megszorító intézkedést. Figyeljünk, s szólaljunk fel ellene majd!

– írta végül.