Repül a bálna - Hyundai Ioniq 9 teszt

Fotó: Stefler Balázs

Ízléses anyagokból építkezik a műszerfal, az egybefüggő hajlított kijelző pedig nem tartozik ugyan a legnagyobbak közé, de tökéletesen elegendő arra, amire kell, és hála istennek gyorsan is működik a fedélzeti rendszer. Jó hír, hogy vannak fizikai gombok is, így a hőfokot egy-egy tekerővel lehet állítgatni, közöttük viszont a klímakonzol már digitális – talán szerencsésebb lett volna ezt is kapcsolókkal megoldani. Legalul egy tárolórekesz található, és UV-C felirat virít egy gombon. Mi lehet ez? Utánanéztem, és állítólag az ide helyezett tárgyakat különleges UV-fénnyel képes fertőtleníteni. A kormányról a Range Rover jut eszembe, ami talán nem nagy sértés, csak itt érdekességként a közepére jutott négy kis LED, amik veszély esetén pirosan villognak.

Fotó: Stefler Balázs

Középen, a kartámaszból előrenyúló pulpituson található a menetmód-választó és a vezetéknélküli töltő, ami sajnos nem hűtött, a nagy kánikulában borzalmasan felforrósította a telefonomat. Kifejezetten finom, puha a tetőkárpit, jó dolog néha csak úgy spontán végigsimítani - a katalógus szerint szarvasbőr, bár valószínűleg inkább csak valami arra hasonlító környezetbarát anyagból készülhet. A beltér egyedüli méltatlan alkatrészei az ajtókon találhatók: a kilincseket talán csak a kulcshoz tudnám hasonlítani, két kategóriával olcsóbb autóban sem békülnék meg a formával vagy az anyagával.

Fotó: Stefler Balázs

Hat vagy hét üléssel óhajtja?

Másszunk hátra! Az Ioniq 9 azon ritka autók egyike, amelyben hátul (pontosabban a középső sorban) még jobb ülni, mint elöl, ilyenformán akár sofőrös autót keresőknek is számításba jöhet. Alapáron hét ülést kapunk 2+3+2 elosztásban, a csúcsfelszereltségű tesztautóban azonban a második sor valódi trónteremként funkcionál a 2+2+2 berendezés miatt. Semmilyen téren nem igényel kompromisszumot a két fotel, közel fekvő pozícióba dönthetők, és minden irányban feleslegesen sok a hely. A köztük lévő folyosón akár (főleg gyerekek) közlekedni is tudnak a hátsó sor felé, ahol szintén két ülés található, de már ezek már nem annyira komfortosak, igaz, még mindig jobb a helyzet itt, mint sok népszerű SUV harmadik sorában.