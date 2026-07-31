Figyelmeztetést adtak ki az autósoknak a rekkenő hőség miatt

Fotó: Autós Nagykoalíció

További tudnivalók a rendkívüli helyzetben

Aszály, vízhiány, áramellátási problémák: ezekben a napokban és hetekben még inkább körültekintőnek kell lenniük az autósoknak. Ezért a sokszor hangoztatott alap intelem mellett, miszerint még rövid időre sem szabad gyermekeket, idős utasokat (illetve háziállatokat) a parkoló járműben hagyni a klíma folyamatos járatása nélkül, emlékeztetünk arra is, hogy az utak mellett száraz aljnövényzetbe szigorúan tilos égő cigarettacsikket kidobni. Mostanában az ország számos pontján láthattunk kiterjedt, olykor lakóházakat is veszélyeztető bozóttüzeket.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság / Vémi Zoltán/Világgazdaság

Hasonló okból arra is ügyelni kell, hogy ne parkoljunk az úticélt elérve a magas, száraz fűbe, hiszen az autó forró kipufogórendszere könnyen tüzet utazhat. Több hatóság, minisztérium, illetve önkormányzat is figyelmeztetést adott ki arról, hogy a vízhiányos időszakban kerüljük az autómosást, vagy legalább ne tegyük azt rendszeresen. Tekintettel a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetre, az elektromos autók töltését is tanácsos a 17-22 óráig tartó csúcsidőszakon kívülre időzíteni, a plug-in hibrideknél pedig maga a táplálás is nélkülözhető.