Rendkívüli

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Figyelmeztetést adtak ki az autósoknak a rekkenő hőség miatt

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Nem csak a KRESZ-t, hanem néhány íratlan szabályt is be kell tartani a rendkívüli időjárási körülmények között.

2026. 07. 31. 12:24
Fotó: Autós Nagykoalíció
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Fotó: Autós Nagykoalíció

További tudnivalók a rendkívüli helyzetben

Aszály, vízhiány, áramellátási problémák: ezekben a napokban és hetekben még inkább körültekintőnek kell lenniük az autósoknak. Ezért a sokszor hangoztatott alap intelem mellett, miszerint még rövid időre sem szabad gyermekeket, idős utasokat (illetve háziállatokat) a parkoló járműben hagyni a klíma folyamatos járatása nélkül, emlékeztetünk arra is, hogy az utak mellett száraz aljnövényzetbe szigorúan tilos égő cigarettacsikket kidobni. Mostanában az ország számos pontján láthattunk kiterjedt, olykor lakóházakat is veszélyeztető bozóttüzeket. 

A képen: KIA
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság / Vémi Zoltán/Világgazdaság

Hasonló okból arra is ügyelni kell, hogy ne parkoljunk az úticélt elérve a magas, száraz fűbe, hiszen az autó forró kipufogórendszere könnyen tüzet utazhat. Több hatóság, minisztérium, illetve önkormányzat is figyelmeztetést adott ki arról, hogy a vízhiányos időszakban kerüljük az autómosást, vagy legalább ne tegyük azt rendszeresen. Tekintettel a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetre, az elektromos autók töltését is tanácsos a 17-22 óráig tartó csúcsidőszakon kívülre időzíteni, a plug-in hibrideknél pedig maga a táplálás is nélkülözhető.

 

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