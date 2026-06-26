Autózás a kánikulában: néhány tanács a túléléshez

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3. Megfelelő ruházat és folyadékutánpótlás

Célszerű világos színű, lehetőleg könnyű ruházatot választani az utazáshoz, szem előtt tartva azt is, hogy a túl rövid trikókban, illetve nadrágokban vagy szoknyában kellemetlen lehet az első találkozás a napon felforrósodó bőrkárpittal. Bár a KRESZ nem tiltja a mezítláb vagy papucsban vezetést, csak a jól tartó és nem túl vékony talpú lábbeliben lehet precízen kezelni a pedálokat, veszély esetén határozottan fékezni. Nagyon ajánlott a minőségi, megfelelő UV-szűrős és rendszeresen megtisztított napszemüveg is, csakúgy, mint a kellő folyadékbevitel. Kánikulában napi három liter elfogyasztása is indokolt lehet (különösen klíma nélküli autóban), ami azonban lehetőleg ne szánsavas üdítő vagy energiaital legyen, hanem elsősorban víz, vagy gyümölcslé és tea, de az sem túlságosan hidegen, mert az emberi szervezet annak felmelegítésével lesz elfoglalva.