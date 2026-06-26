Rendkívüli

Hivatali visszaélés miatt feljelentették Magyar Pétert

Rendkívüli

Venezuelai földrengés: Több százan haltak meg, 50 ezer embert még mindig keresnek + videó

autós olvasnivalóautóklímaárnyékoláshőségriadókánikula

Autózás a kánikulában: néhány tanács a túléléshez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ezekkel a praktikákkal hűvösebb marad az utastér, a hátul ülő gyerek sem szenved, és a klíma sem okoz megfázást.

2026. 06. 26. 9:36
Fotó: ADAC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
info

Hazánkban nem tiltja jogszabály (néhány más országban viszont igen) a parkoló járművek motorjának járatását ahhoz, hogy indulás előtt áthűtse az utasteret a légkondicionáló, de sok kifogás éri ezt a gyakorlatot környezetszennyező mivolta miatt. Nem okoz ilyen gondot a villanyautók e-kompresszoros klímája, mely sokszor távvezérléssel (telefonról) is elindítható.

Fotó: ADAC

3. Megfelelő ruházat és folyadékutánpótlás

Célszerű világos színű, lehetőleg könnyű ruházatot választani az utazáshoz, szem előtt tartva azt is, hogy a túl rövid trikókban, illetve nadrágokban vagy szoknyában kellemetlen lehet az első találkozás a napon felforrósodó bőrkárpittal. Bár a KRESZ nem tiltja a mezítláb vagy papucsban vezetést, csak a jól tartó és nem túl vékony talpú lábbeliben lehet precízen kezelni a pedálokat, veszély esetén határozottan fékezni. Nagyon ajánlott a minőségi, megfelelő UV-szűrős és rendszeresen megtisztított napszemüveg is, csakúgy, mint a kellő folyadékbevitel. Kánikulában napi három liter elfogyasztása is indokolt lehet (különösen klíma nélküli autóban), ami azonban lehetőleg ne szánsavas üdítő vagy energiaital legyen, hanem elsősorban víz, vagy gyümölcslé és tea, de az sem túlságosan hidegen, mert az emberi szervezet annak felmelegítésével lesz elfoglalva. 

Fotó: ADAC

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu