Zaklatták az iskolában, később a divat legendája lett – 10 érdekesség a 90 éve született Yves Saint Laurent-ról

A híres Mondrian-ruha (Fotó: Louis Dalmas)

7. Első élő divattervezőként kapott önálló kiállítást a Metropolitan Múzeumban

1983-ban a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum nagyszabású életmű-kiállítást rendezett számára. Korábban egyetlen élő divattervező sem részesült ilyen elismerésben.

Fotó: Roxanne Lowit

8. Egész életében Pierre Bergé volt a legfontosabb társa

Pierre Bergé nemcsak üzleti partnere, hanem évtizedeken át élettársa és legközelebbi bizalmasa is volt. Együtt építették fel az Yves Saint Laurent divatházat, Bergé pedig a tervező halála után is őrizte örökségét.

9. A sikerek mögött komoly személyes küzdelmek álltak

Saint Laurent gyerekként sokat szenvedett az iskolában: visszahúzódó természete és nőiesnek tartott viselkedése miatt osztálytársai rendszeresen csúfolták és bántalmazták. A divatban talált menedéket, később pedig depresszióval, szorongással és függőségekkel is küzdött.

10. Öröksége ma is meghatározza a divatot

Az YSL ma már jóval több egy divatháznál. Az ikonikus ruhák mellett olyan parfümök, mint az Opium, valamint a táskák és kiegészítők is a márka részévé váltak. A tervező legismertebb mondata ma is jól összefoglalja örökségét: „A divat múlandó, a stílus örök.” Talán éppen ezért számít Yves Saint Laurent kilencven évvel a születése után is a divattörténet egyik legnagyobb alakjának.