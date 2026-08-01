Yves Saint Laurentdivatmárka

Zaklatták az iskolában, később a divat legendája lett – 10 érdekesség a 90 éve született Yves Saint Laurent-ról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kilencven éve, 1936. augusztus 1-jén született Yves Saint Laurent, a 20. század egyik legnagyobb hatású divattervezője, aki alapjaiban formálta át a női öltözködésről alkotott képet. A saját nevét viselő divatház mára jóval több lett egy luxusmárkánál: a merész kreativitás, az önkifejezés és az időtálló elegancia jelképe. De miként vált egy algériai születésű, visszahúzódó fiatalemberből a divattörténet ikonja, és milyen örökséget hagyott maga után, amely kilenc évtizeddel születése után is meghatározza a divat világát? Jöjjön most 10 érdekesség a legendás tervezőről és az általa alapított divatházról!

Magyar Nemzet
2026. 08. 01. 8:02
Forrás: DR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A híres Mondrian-ruha (Fotó: Louis Dalmas)

7. Első élő divattervezőként kapott önálló kiállítást a Metropolitan Múzeumban

1983-ban a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum nagyszabású életmű-kiállítást rendezett számára. Korábban egyetlen élő divattervező sem részesült ilyen elismerésben.

Fotó: Roxanne Lowit

8. Egész életében Pierre Bergé volt a legfontosabb társa

Pierre Bergé nemcsak üzleti partnere, hanem évtizedeken át élettársa és legközelebbi bizalmasa is volt. Együtt építették fel az Yves Saint Laurent divatházat, Bergé pedig a tervező halála után is őrizte örökségét.

9. A sikerek mögött komoly személyes küzdelmek álltak

Saint Laurent gyerekként sokat szenvedett az iskolában: visszahúzódó természete és nőiesnek tartott viselkedése miatt osztálytársai rendszeresen csúfolták és bántalmazták. A divatban talált menedéket, később pedig depresszióval, szorongással és függőségekkel is küzdött. 

10. Öröksége ma is meghatározza a divatot

Az YSL ma már jóval több egy divatháznál. Az ikonikus ruhák mellett olyan parfümök, mint az Opium, valamint a táskák és kiegészítők is a márka részévé váltak. A tervező legismertebb mondata ma is jól összefoglalja örökségét: „A divat múlandó, a stílus örök.” Talán éppen ezért számít Yves Saint Laurent kilencven évvel a születése után is a divattörténet egyik legnagyobb alakjának.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekmagyar nemzet

Az első szám – mától hetilap a Magyar Nemzet

Néző László avatarja

Augusztus elsején hetilappá vált a nyomttott Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu