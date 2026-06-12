NASAlabdarúgó-vb 2026Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjaChristian Pulisic

Az amerikaiak a NASA-ra hivatkozva hirdetik: ők lesznek a világbajnokok

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A labdarúgó-vb 2026-os három házigazdája közül utolsóként az Egyesült Államok mutatkozik be a tornán, magyar idő szerint szombat hajnalban, 3.00-kor Paraguay ellen. Az ESPN hosszú, statisztikai alapú cikkel hangol, amellyel alátámasztja, hogy az amerikai válogatott nyeri majd a tornát, a Liverpool szerepére és a NASA-ra is hivatkozik. Bár az Amerikai Egyesült Államok a nagy álmokra épült, mindenkit megnyugtatunk: a cikket az ESPN sem komolynak szánta.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:24
Az Egyesült Államok válogatottja a 2026-os labdarúgó-vb egyik legszebb mezében játszik, de világbajnok aligha lesz Fotó: Getty Images via AFP/Jamie Squire
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Miközben Pulisic fontos szerepe valóban alátámasztható, a fenti két nyakatekert statisztika mutatja, mennyire komoly munkát fektetett cikkében és mennyire nem komolynak szánta azt az amerikai oldal.

Különösen, hogy a Milan csak Pulisic miatt került a felsorolásba, a kitétel a másik három klubbal önmagában is megállná a helyét.

Az ESPN a bevezetőben még egy korábbi NASA-tudós cikkére is hivatkozik, amely statiszikai elemzéssel rámutatott: alig 33 százalék az esélye, hogy valóban a legjobb csapat nyeri a világbajnokságot. Azaz a NASA kimondja: akár az amerikaiak is nyerhetnek…

Miért nem nyerhet Messi és Ronaldo?

A cikkben azért találunk kevésbé nyakatekert statisztikai mutatókat is. A Lionel Messi vezette Argentína vb-címvédését azzal zárja ki az ESPN, hogy az aktuális FIFA-világranlista éllovasa még sosem lett a labdarúgó-világbajnokság győztese, míg Portugália rákfenéje éppen Cristiano Ronaldo: eddig még nem volt olyan futballista világbajnok, aki a torna idejére már betöltötte a 41. életévét.

Hogy komolyabb tanulságot is leszűrjünk: az amerikaiak tudják, hogy nem lesznek a végjátékig főszereplők. A Paraguay elleni nyitányon viszont még lehetnek komoly elvárásaik, talán már csak a két csapat legutóbbi, tömegverekedéssel zárult meccse miatt is.

 

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