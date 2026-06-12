Az amerikaiak a NASA-ra hivatkozva hirdetik: ők lesznek a világbajnokok

Miközben Pulisic fontos szerepe valóban alátámasztható, a fenti két nyakatekert statisztika mutatja, mennyire komoly munkát fektetett cikkében és mennyire nem komolynak szánta azt az amerikai oldal.

Különösen, hogy a Milan csak Pulisic miatt került a felsorolásba, a kitétel a másik három klubbal önmagában is megállná a helyét.

Az ESPN a bevezetőben még egy korábbi NASA-tudós cikkére is hivatkozik, amely statiszikai elemzéssel rámutatott: alig 33 százalék az esélye, hogy valóban a legjobb csapat nyeri a világbajnokságot. Azaz a NASA kimondja: akár az amerikaiak is nyerhetnek…

Miért nem nyerhet Messi és Ronaldo?

A cikkben azért találunk kevésbé nyakatekert statisztikai mutatókat is. A Lionel Messi vezette Argentína vb-címvédését azzal zárja ki az ESPN, hogy az aktuális FIFA-világranlista éllovasa még sosem lett a labdarúgó-világbajnokság győztese, míg Portugália rákfenéje éppen Cristiano Ronaldo: eddig még nem volt olyan futballista világbajnok, aki a torna idejére már betöltötte a 41. életévét.